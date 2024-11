Maxi rissa con spranghe e bastoni tra ultras di Juve e Torino

Ascolta ora 00:00 00:00

Sale la tensione in vista del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma questa sera all'Allianz Stadium per la dodicesima giornata di Serie A. La scorsa notte gli ultras delle due squadre sono infatti stati protagonisti di una rissa scoppiata nella zona della Gran Madre, nel cuore della movida, resa ancora più intensa in queste giornate che precedono l'avvio delle Atp Finals, che stanno portando in città tifosi e turisti.

Gli ultras si sono dati appuntamento, come già negli scorsi anni era avvenuto nella vicina piazza Vittorio Veneto prima della stracittadina, e si sono misurati in un centinaio a colpi di bastoni e di cinghie. Tutti vestiti di nero, le riprese di quanto accaduto stanno circolando sui social. La polizia, giunta sul posto, ha identificato una decina dei presenti e ha effettuato un arresto. Si tratterebbe di un tifoso della Juve. In queste ore le posizioni di altri tifosi sono al vaglio degli investigatori e potrebbero scattare diverse denunce.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito e residenti. In alcuni filmati, girati da chi si è affacciato alle finestre dei palazzi – preoccupato anche per le auto in sosta – si vedono persone incappucciate e armate di spranghe che si inseguono lungo via Lanfranchi e via Villa della Regina. Ad un certo punto si nota anche uno degli ultras che si accascia sulle strisce pedonali dopo essere stato colpito. Più tardi verrà soccorso dai medici e dagli infermieri del 118. Pochi minuti più tardi alla Gran Madre sono arrivate diverse pattuglie della polizia, ma la maggior parte degli ultras sono riusciti a scappare, facendo perdere le tracce. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarne almeno una quindicina. Al momento non risultano feriti in maniera grave, ma solo contusi. Oggi, giorno del derby, in città è tornata la normalità ma la soglia di attenzione delle forze dell’ordine è aumentata notevolmente dopo gli scontri della notte.

Guardando al campo la Juve, ancora imbattuta in campionato, cerca il secondo successo di fila, magari approfittando anche dello scontro diretto tra Inter e Napoli. Non vivono un buon momento, invece, i granata tra risultati deludenti e infortuni. La squadra di Vanoli ha vinto solo una (contro il Como) delle ultime sei partite e punta a rilanciarsi proprio nel derby.

Thiago Motta può confermare Koopmeiners nell'undici titolare. Al suo fianco, sulla trequarti, Yildiz e uno tra Conceiçao e Weah con l'americano favorito. Davanti c'è Vlahovic. Perin in porta, Di Gregorio in panchina.

Nel Torino Vanoli spera di recuperare, in dubbio per un risentimento muscolare. Se non dovesse farcela pronto a prendere il suo posto Njie. Ballottaggio in difesa tra Masina e Vojvoda con il primo in vantaggio.