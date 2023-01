Calciomercato, che succede a Inter e Milan

L'Inter è stata immobile in questo mercato di riparazione e dopo che si era vociferato di uno scambio Correa-Depay ora si parla di un possibile addio di Milan Skriniar entro il 31 gennaio per non perderlo a parametro zero a giugno. La verità è che il Psg non sembra intenzionato a sborsare nemmeno un euro in questa sessione di mercato e l'allenatore dei francesi è stato chiaro e netto circa all'argomento: "Skriniar a gennaio? No". L'entourage dello slovacco, però, ora potrebbe fare il gioco al rialzo visto e considerato l'interesse di altri club, soprattutto di Premier League che potrebbero sparigliare le carte. Il 27enne, infatti, dal 1° febbraio sarà libero di legarsi a chi vuole ma soprattutto avrà tutto il tempo di riflettere sul suo futuro ma una cosa appare certa: non sarà più all'Inter.

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando sul fronte rinnovi di contratto per non farsi trovare impreparati come avvenuto per Skriniar. Matteo Darmian ha rinnovato fino al 2024 con opzione per il 2025 e ora i prossimi da blindare saranno i vari Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni in scadenza il 30 giugno del 2024 e Edin Dzeko che andrà in scadenza il 30 giugno di quest'anno.

Anche giocatori come Danilo D'Ambrosio e Stefan de Vrij sono in scadenza e si sta lavorando per il rinnovo mentre Roberto Gagliardini (forse già in questa sessione di mercato) e Samir Handanovic saluteranno la compagnia a fine anno. Inoltre, c'è anche da capire cosa ne sarà di Francesco Acerbi anche se è ipotizzabile venga riscattato viste le ottime prestazioni. Raul Bellanova è invece in bilico mentre Denzel Dumfries e Joaquin Correa e forse anche Robin Gosens saranno invece ceduti per far cassa e per far spazio ad altri giocatori.

Lukaku in bilico

Senza considerare che anche Romelu Lukaku è in bilico e che dovrà svoltare la sua stagione per farsi riscattare dal Chelsea. Poche presenze e tanti infortuni per il belga che vuole restare in nerazzurro ma che dovrà sicuramente dimostrare affidabilità per restare visto anche lo stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione. Con il Chelsea c'è già più di un accordo verbale e l'Inter chiederebbe un piccolo sconto visto il suo rendimento, al momento negativo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe prendere un giocatore a parametro zero a giugno: si tratta di Roberto Firmino dal Liverpool. Il 31enne attualmente guadagna 10 milioni netti, oltre il tetto imposto da Suning, ma abbassando le sue pretese a 8 milioni di euro i nerazzurri corrisponderebbero al brasiliano un lordo pari a quello che percepisce Lukaku (questo grazie agli effetti del Decreto Crescita).

Capitolo Milan

Il club rossonero, invece, ha visto sfumare l'arrivo di Nicolò Zaniolo: troppo alte le pretese della Roma e troppo elevata l'offerta del Bournemouth, con Paolo Maldini che ha preferito virare su un altro pallino come Hakim Ziyech. Il regolamento, però, non è alleato dei rossoneri visto che non è possibile cedere in prestito il marocchino. I Blues, infatti, hanno già esaurito il numero massimo (otto) di prestiti e quindi possono soltanto vendere a titolo definitivo il giocatore. La cifra richiesta è di almeno 20 milioni di euro, soldi che la dirigenza ora non ha disposizione. Difficilmente dunque si riuscirà a dare un rinforzo a Stefano Pioli anche perché Tiemoué Bakayoko non andrà a giocare per l'Adana di Vincenzo Montella, inguianando così il Milan che si sarebbe liberato volentieri del suo ingaggio.