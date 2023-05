"Messi figlio di p....", polveriera Psg, tifosi anche sotto casa di Neymar

Fuori dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia, eliminati in Champions League agli ottavi di finale dopo un doppio confronto senza storia col Bayern Monaco e in chiara crisi di risultati in un campionato nel quale restano da gestire appena 5 punti di vantaggio sull'OM secondo in classifica: il Psg è una polveriera pronta a esplodere.

La rabbia dei tifosi

A finire sulla graticola sono tanti calciatori del Paris Saint-Germain, strapagati dal proprietario qatariota Nasser Al-Khelaifi, che non ha badato a spese per allestire una corazzata potenzialmente in grado di dominare su tutti i fronti, ma ora accusati di scarso impegno in campo e di non attaccamento alla maglia.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la recentissima inattesa quanto pesante sconfitta interna subita per opera del modesto Lorient, undicesimo in Ligue 1 prima del trionfo al Parco dei Principi. La batosta, a seguito della quale l'Olympique Marsiglia si è riportato a 5 punti di distacco dalla capolista a 5 giornate dalla fine del campionato, ha innescato una serie di conseguenze fin dal giorno successivo.

? Verratti, Neymar, Messi… Les 3 joueurs sont ciblés par les supporters parisiens.



En vidéo, c’est Leo Messi qui est pris en grippe pic.twitter.com/KZPpQNBiCI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

Gli obiettivi

Lionel Messi è volato a Riad senza autorizzazione per questioni commerciali connesse al suo ruolo di ambasciatore del turismo in Arabia Saudita, suscitando le ire di compagni di squadra, dirigenti e ovviamente ultras, che da tempo lo accusano di scarso impegno sul rettangolo di gioco. Due settimane di stop per il fuoriclasse argentino che sanno tanto di anticipo di un addio scontato a fine giugno, anche per via di un amore mai esploso tra "La Pulga" e la società parigina.

"Messi figlio di pu****a" , hanno scandito in coro il lingua spagnola gli ultras del Psg, che si sono dati appuntamento sotto la sede della società per protestare. Rottura definitiva scontata, con Messi pronto ad accasarsi altrove, in Arabia Saudita, nuovamente al Barça, al Newcastle oppure nella Mls.

Anche il centrocampista azzurro Marco Verratti è finito nell'occhio del ciclone, nonostante il recentissimo rinnovo contrattuale fino al 2026. Accusato di essere rientrato dalla pausa mondiale in sovrappeso di 4 chili, il giocatore ha subito le critiche di opinionisti e tifosi, che si sono accaniti contro di lui.

"Assalto" a casa di Neymar

Gli ultras del Psg si sono dati appuntamento anche sotto casa di Neymar per rivolgergli contro dei cori e invitarlo ad andarsene da Parigi, nonostante che sia fermo a causa dei postumi di un intervento chirurgico alla caviglia.

Numerosi video divenuti virali sui social mostrano la feroce contestazione che ha avuto luogo dinanzi alla villa di Bougival. Cancello chiuso e guardie all'esterno per impedire che la situazione potesse degenerare. Per fortuna oltre ai cori particolarmente coloriti con cui i tifosi invitano l'attaccante carioca a levare le tende, non accade nulla. Neymar è in casa in quel momento e così commenta alla fine delle rimostranze: "Hanno appena lasciato la mia porta".