"Troppo grasso, via da Parigi", anche Verratti nel mirino dei tifosi del Psg

Resa dei conti in casa Paris Saint-Germain, dopo la pesante sconfitta subita al Parco dei Principi contro il modestissimo Lorient, undicesima della classe prima del confronto con la capolista della Ligue 1: anche Marco Verratti, che sarebbe sovrappeso di 4 chili, finisce nell'occhio del ciclone.

Stagione deludente

A seguito della batosta interna (la sesta della stagione 2022/2023), i rivali dell'Olympique di Marsiglia si sono portati a cinque lunghezze di distanza, con cinque partite ancora da disputare.

I tifosi parigini sono sul piede di guerra e da tempo contestano apertamente la squadra, facendo finire a turno nel loro mirino i calciatori i quali, a loro dire, non si impegnano in campo e non danno tutto per onorare la maglia che indossano né per meritare i lauti compensi elargiti dal patron qatariota Nasser Al-Khelaifi. Un clima che si è fatto decisamente teso a seguito dell'eliminazione dalla Coppa di Francia agli ottavi di finale per mano dell'Olympigue di Marsiglia e, ancor di più, dopo la duplice sconfitta contro il Bayern di Monaco che ha segnato l'eliminazione dal prestigioso torneo agli ottavi di finale in un doppio confronto senza storia.

Le polemiche

Tra i primi ad essere criticati pesantemente ci sono stati il portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma, per via di alcuni evidenti errori commessi tra i pali, e l'attaccante brasiliano Neymar. Il focus degli ultras parigini si è poi spostato su Lionel Messi, specialmente, è bene ricordarlo, dopo che quest'ultimo ha condotto l'Argentina al trionfo nel mondiali del Qatar contro la nazionale di calcio francese.

"Passeggia in campo" e "Non si impegna", le critiche mosse contro "La Pulga", nonostante i 15 gol con 15 assist in campionato e i 4 col con 4 assist in Champions League. Ciò che è successo di recente, con Messi che vola a Riad senza autorizzazione, non ha fatto altro che esacerbare ulteriormente il clima in casa Psg. Ma ora sul banco degli imputati finisce anche Marco Verratti.

Anche Verratti nel mirino

Il centrocampista italiano, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, potrebbe lasciare Parigi a fine stagione, proprio a causa delle pesanti contestazioni. Stando a quanto riferito da Le Parisien, Verratti sarebbe rientrato dalle vacanze post Mondiale in sovrappeso di ben quattro chili, ma, più in generale, i tifosi sono stufi delle "troppe libertà" che gli vengono concesse. L'ex calciatore Jerome Rothen, oggi opinionista, ci è andato giù pesante contro il fantasista azzurro. "Quando perde palla non gli si può dire niente solo perché è Marco Verratti e perché è così forte tecnicamente che può permetterselo" , ha affondato l'ex centrocampista durante la trasmissione radiofonica di Rmc Sport. "Ma i tifosi se ne sono accorti: ha avuto le sue possibilità, gli è stato anche rinnovato il contratto ma ora, se ha rispetto per il club come dice, deve andare via" , ha concluso.

Verratti, 421 presenze condite da 11 gol e 56 assist a Parigi, ha vinto col Psg 8 campionati, 6 Coppe di Lega, 6 Coppe di Francia e 9 Supercoppe francesi, ma non è la prima volta che in stagione finisce sulla graticola.