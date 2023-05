Messi giocherà in Arabia Saudita: sarà ancora "derby" con Ronaldo

Se n'è parlato tanto negli ultimi giorni e alla fine l'ipotesi della riproposizione del duello che ha visto contrapposti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per anni inizia a prendere definitivamente forma: stando a quanto rivelato da una fonte saudita vicina alle trattative alla Afp (Agence France-Presse), infatti, l'anno prossimo anche il capitano della nazionale di calcio Albiceleste giocherà nella Saudi Professional League.

La trattativa sarebbe già conclusa e prossima oramai alla definizione degli ultimi piccoli dettagli. Sempre secondo le notizie di cui è in possesso la Afp, il contratto siglato dall'ex bandiera del Barcellona sarà "enorme" : quando avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni, in occasione dell'ultimo viaggio di Messi in Arabia Saudita, si parlava di circa 400 milioni di euro l'anno.

Derby saudita

Il fuoriclasse argentino andrebbe a vestire la maglia dell'Al-Hilal, squadra rivale dell'Al-Nassr in cui milita proprio Cristiano Ronaldo. L'obiettivo è quindi chiaramente quello di ricomporre una delle rivalità che ha contraddistinto maggiormente il mondo del calcio negli ultimi anni: i due fenomeni, solo per parlare di trofei individuali, hanno trionfato complessivamente 12 volte nelle ultime 14 edizioni del Pallone d'Oro. Rivalità, peraltro, ancora sentita, quantomeno da parte di Cr7, che di recente aveva risposto a dei cori provocatori pro Messi con un plateale gesto osceno.

Viaggio in Arabia

La trasferta a Riad di Leo Messi, ufficialmente effettuata per onorare il contratto di ambasciatore del turismo in Arabia Saudita, potrebbe quindi aver avuto anche l'effetto di accelerare una trattativa di cui già da tempo si parlava, visto anche il contratto in scadenza a giugno col Paris Saint-Germain e l'amore mai sbocciato con la tifoseria della squadra di calcio francese che pareva allontanare ogni ipotesi di rinnovo.

Una trattativa, spiega la fonte saudita, meno complessa di quella che ha visto Cr7 firmare per l'Al-Nassr. "I negoziati non sono durati a lungo come per Ronaldo" rivela Afp, spiegando che a finanziare l'operazione sarà ancora una volta il fondo sovrano saudita Pif, e che il contratto andrà oltre le prestazioni sul campo di Messi: "Lui è un giocatore a fine carriera, l'accordo non riguarda solo il calcio ma servirà ad aumentare l'attrattiva del regno saudita" . Oltre al fatto di ospitare la prossima edizione della Coppa d'Asia di calcio e i Giochi Asiatici estivi ed invernali, infatti, il Paese vuole fortemente l'attribuzione dei Mondiali di calcio.

E il Paris Saint-Germain in tutto questo? Per ora da Parigi si limitano a ribadire che il contratto del capitano della Albiceleste scadrà il prossimo 30 giugno.