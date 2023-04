Gol annullato, fallaccio e gesto osceno al pubblico: la serataccia di Ronaldo

Un gol annullato, un fallaccio con tanto di cartellino giallo, la sconfitta della propria squadra e le provocazioni da parte del pubblico, a cui risponde con un gesto volgare: Cristiano Ronaldo incappa in una serataccia, e i video di quanto accaduto in campo martedì in Arabia saudita stanno già facendo il giro dei social.

Il match

Lo scontro con l'Al Hilal, quarta forza della Saudi Professional League, era discretamente importante per l'Al Nassr dell'attaccante portoghese, seconda in classifica e già a tre punti di distanza dai rivali dell'Al Ittihad. L'obiettivo era quello di vincere per riportarsi momentaneamente in parità con la capolista, che dopo il match di ieri mantiene invariato il proprio distacco sulla più diretta inseguitrice ma con una partita in meno.

L'incontro non è andato secondo le aspettative del numero 7, che ha mostrato chiari segnali di frustrazione durante i 90 minuti e anche dopo il triplice fischio. Due calci di rigore realizzati dall'attaccante nigeriano dell'Al Hilal al minuto 42 del primo tempo e al minuto 17 della ripresa sono risultati determinanti ai fini del risultato, coi nervi di Ronaldo che hanno iniziato a saltare all'ottavo minuto della ripresa.

Segnali di nervosismo

Presumibilmente già innervosito dal trattamento ricevuto fino a quel momento dai giocatori dell'Al Hilal, Cr7 ha reagito all'ostruzione di un avversario saltando alle sue spalle e avvinghiandogli le braccia attorno al collo per trascinarlo a terra con sé. Cartellino giallo inevitabile per condotta antisportiva, ma si trattava solo del primo episodio.

What's up Cristiano Ronaldo ? pic.twitter.com/r6okfJJi5A — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Al minuto 30 della ripresa, con la sua squadra già sotto di due gol, Ronaldo ha l'opportunità di accorciare le distanze e riaprire il match. Un compagno riesce a servirlo in area di rigore con un preciso passaggio da metà campo: Cr7 stoppa la palla e sempre col destro fulmina l'estremo difensore sul suo palo. L'attaccante portoghese viene pizzicato in offside, anche se resta più di qualche dubbio sulla bontà della chiamata del guardalinee.

GOAL | Al-Hilal 2-1 Al-Nassr | Cristiano Ronaldopic.twitter.com/XMYYmoYoQw — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Il gestaccio

La partita si conclude quindi col deludente risultato di 2-0 per l'Al Hilal, ma il fuoriclasse lusitano deve ancora affrontare gli sfottò da parte del pubblico avversario, che accompagna la sua uscita dal campo con gli ormai consueti cori pro Messi. Cristiano Ronaldo non si scompone più di tanto, e porta la mano sulle parti intime, replicando agli spettatori con un plateale gesto volgare che ha fatto rapidamente il giro dei principali social network.