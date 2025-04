"La mia vita privata è peggiorata": la confessione di Totti

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di ricevere l'International Rb Award messo in palio da Bookmaker Rating, Francesco Totti è arrivato a Mosca nella giornata di ieri ed è stato ospite di una popolare trasmissione televisiva in onda nell'emittente Match Tv in qualità di testimonial dell'evento sportivo più importante dell'anno in Russia.

La vita privata di Totti

Con un pizzico di amarezza, l'ex capitano giallorosso ha ricordato gli ultimi anni della sua carriera spiegando soprattutto come è cambiata la sua vita dopo aver detto addio al calcio giocato. " La mia partita d'addio nel 2017 è stata incredibile, ero felice che l'intera giornata fosse dedicata a me ma allo stesso tempo ero preoccupato per la fine di un intero capitolo della mia vita. E' stato particolarmente difficile contenere l'entusiasmo nello spogliatoio quando ho indossato la maglia da gioco per l'ultima volta", ha spiegato nell'intervista esclusiva.

Se Totti immaginava che la sua vita privata sarebbe migliorata una volta smesso con il calcio, così purtruppo non è stato: dopo aver raccontato di essere stato dirigente per due anni, successivamente si è dedicato ad altre cose e adesso vive per il suo benessere. "Quando giocavo la mia vita privata era praticamente inesistente. Ho sempre pensato che una volta terminata la carriera la mia vita sarebbe diventata subito tranquilla ma in realtà, per certi versi, la situazione è addirrittura peggiorata. Prima mi identificavo completamente con la Roma, con tutta la squadra. Ora non è più così ".

La passione per il tennis

Da sempre un grande appassionato di tennis, molte volte è stato fotografato al Foro Italico a seguire le gare: non a caso gli intervistatori russi gli hanno chiesto un parere sui campioni attuali e l'ex numero 10 ha risposto spiegando che il tennis " è davvero il mio secondo sport. Ho sempre seguito Roger Federer, in questo momento mi piace Jannik Sinner ". Immancabile, ovviamente, una domanda su cosa pensa del tennista russo Medvedev e dell'astro nascente in campo femmilne Andreeva. " Daniil Medvedev e Mirra Andreeva? Sono fantastici ", ha aggiunto.

Le considerazioni sulla Roma

Tornando al suo ex lavoro, il calcio, gli è stato chiesto un parere su un suo grandissimo amico, Daniele De Rossi, e l'opportunità che ha avuto quando è stato chiamato sulla panchina giallorossa. "Nella sua situazione penso fosse impossibile rifiutare la proposta di diventare allenatore della Roma. Dopotutto, ha giocato per questa squadra per tanti anni. La mancanza di esperienza lo ha frenato ", ha spiegando, aggiungendo un retroscena che molti non conoscono.

Non aveva mai pensato di diventare allenatore, poi negli ultimi anni qualcosa è cambiato

Conoscendo le sue straordinarie doti calcistiche, credo voglia restare vicino al campo. Con il tempo e con l'esperienza può diventare un tecnico eccezionale

- ha concluso -".