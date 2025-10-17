Doppia tegola per il Milan: come stanno Pulisic e Rabiot

Il Milan esce malconcio dalla sosta per le nazionali, dovendo fare i conti con numerosi infortuni che rischiano di compromettere il buon inizio di campionato fin qui fatto registrare dall'undici allenato da Massimiliano Allegri: Christian Pulisic ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale, Adrien Rabiot al polpaccio, e per entrambi si parla almeno di un mese di stop.

Una botta dura da incassare per i rossoneri, anche perché i due sono stati in assoluto tra i migliori di queste fasi iniziali del torneo. A rendere ancora più amara la vicenda, oltretutto, c'è il fatto che entrambi siano stati fatti scendere in campo dai rispettivi commissari tecnici pur non essendo in condizioni fisiche ideali.

Per quanto riguarda Adrien Rabiot, ha fatto il giro del web nelle scorse ore un filmato nel quale si vede il calciatore ricevere un massaggio proprio al polpaccio a cui avrebbe poi subito l'infortunio: segno che ci fosse un risentimento muscolare poi sfociato nella lesione individuata dagli esami strumentali.

Se per il francese si può parlare di un impegno ufficiale, con la nazionale che si stava giocando la qualificazione ai prossimi Mondiali, altrettanto non si può dire per Christian Pulisic, che è stato schierato tra i titolari nel test match degli Usa contro l'Australia. Il numero 11 rossonero era reduce da un importante risentimento a una caviglia, a causa del quale aveva saltato la rifinitura precedente il match contro l'Ecuador: ciò nonostante, Pochettino aveva comunque deciso di inserirlo nel finale della partita. Nel match con gli Aussie, schierato addirittura nell'11 titolare, è arrivata la tegola per il Milan, con Capitan America costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 31.

"La risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni" , ha spiegato in una nota ufficiale la società rossonera. Poche ore prima, parlando invece di Rabiot, il Milan aveva così dichiarato: "È stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l'esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni" .

Due infortuni più gravi del previsto, che lo staff medico si riserva di rivalutare tra una decina di giorni. Le previsioni non sono rosee, dato che si parla di un mese di stop: per il momento sembra proprio che la squadra dovrà fare a meno dei suoi due pilastri nei match contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e presumibilmente anche Roma.

E gli altri infortunati? Estupinan "ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in Nazionale con l'Ecuador e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo" , spiega il Milan.

"Si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente"

Nonostante lo spauracchio iniziale, invece, pare che Saelemaekers sia già in buone condizioni:, riferisce lo staff medico rossonero.