Milan, tegola Pulisic: anche lui finisce ko e i rossoneri fanno la conta degli infortuni in nazionale

Continua la conta degli infortuni in casa Milan dopo lo stop per le nazionali: alla lista degli indisponibili per il match contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli si aggiunge infatti anche Christian Pulisic, al momento l'uomo più in forma tra le file dei rossoneri insieme a Luka Modric, Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers.

Il capitano della nazionale degli Stati Uniti è stato schierato tra i titolari da Pochettino nell'amichevole contro l'Australia disputata in New Jersey, venendo sostituito al minuto 31 della prima frazione di gioco per via di un problema di natura muscolare. "Ha sentito un dolore al bicipite femorale" , ha dichiarato il commissario tecnico degli Usa dopo la conclusione del test match, "domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Per tutta la prima mezzora dell'incontro Pulisic è stato preso di mira in modo deciso dal difensore aussie Jason Geria, con interventi decisamente duri che hanno presentato alla fine un conto salato per la sua squadra di club, la quale dovrà fare a meno di lui quasi sicuramente alla ripresa del campionato.

Ovviamente bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali a cui il numero 11 del Milan verrà sottoposto nei prossimi giorni, ma non filtra ottimismo. Più di qualcuno, tra l'altro, a Milanello è furioso con la nazionale a stelle e strisce, visto che il calciatore aveva già avuto un importante risentimento a una caviglia, che lo aveva costretto a non prendere parte alla rifinitura precedente il match con l'Ecuador: ciò nonostante, Pochettino aveva comunque deciso di inserirlo nel finale della partita.

Massimiliano Allegri deve pertanto fare i conti suo malgrado con un numero di infortuni decisamente alto, soprattutto considerando che la coperta in casa Milan è molto corta e che i ricambi in panchina non sono tutti all'altezza dei titolari. Nello scontro Usa-Ecuador, infatti, si è fatto male anche Estupinan, ma a far scattare l'allarme è soprattutto la lesione riportata da Alexis Saelemaekers: l'esterno ha riportato un infortunio al flessore che potrebbe tenerlo fuori almeno per due settimane, facendogli saltare non solo lo scontro con la Fiorentina ma anche quello successivo col Pisa.

Destano preoccupazione anche le condizioni fisiche di Leao e Rabiot: il primo non si è allenato

coi compagni del Portogallo, e si è parlato di riposo precauzionale, il secondo ha saltato l'ultimo allenamento con la Francia per via di un fastidio al polpaccio. La loro situazione sarà da rivalutare nei prossimi giorni.