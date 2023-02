Milan, che fine ha fatto Maignan? Ecco chi ha "tradito" il portiere rossonero

Che fine ha fatto Mike Maignan e quando tornerà in campo? È il quesito che da settimane si stanno ponendo i tifosi del Milan che non vedono in campo il loro portiere titolare dallo scorso 18 settembre, giorno della sconfitta contro il Napoli di Spalletti. Sono ben 144 i giorni di assenza che potrebbero diventare 171 se il giocatore dovesse davvero rientrare, come dicono i rumors, il prossimo 8 marzo, giorno della sfida di ritorno in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. La speranza di Pioli era che Maignan rientrasse in tempo per la sfida d'andata degli ottavi di finale prevista martedì 14 febbraio, ma in realtà ciò non avverrà.

Come sta Maignan

Maignan si è fatto male con la maglia della Francia, dopo la sconfitta del 18 settembre contro il Napoli: lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e stop previsto di circa un mese, questa la prima diagnosi. L'ex Lille ha fatto di tutto per esserci al Mondiale, ha forzato i tempi ma non ha recuperato in tempo e oggi, a distanza di 5 mesi, non è ancora tornato tra i pali della porta del Milan. In molti si stanno chiedendo cosa sia successo a Maignan perché qualcosa evidentemente è andato storto durante il percorso di recupero. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la "colpa" non sarebbe né dello staff medico del Milan né di quello della Nazionale francese.

Il numero uno del Milan si sarebbe affidato a un fisioterapista francese, conosciuto come il "Mago dei muscoli", che avrebbe però compromesso il processo di guarigione di Mike, che lo scorso 18 ottobre si è dovuto fermare nuovamente per una lesione del soleo dello stesso polpaccio. A Dubai, durante il mini ritiro rossonero prima della ripresa del campionato, sono sopraggiunti nuovi problemi. Ora Pioli si augura di poterlo recuperare per gli ultimi delicatissimi tre mesi di stagione, a partire dalla sfida dell'8 marzo contro il Tottenham, ultimo obiettivo stagionale dei rossoneri insieme a quello di centrare l'accesso alla Champions League, visto che ormai il campionato sembra essere volato via per i campioni d'Italia.

Con e senza super Mike

Maignan ha giocato sette partite in campionato e due in Champions League con il Milan, collezionando 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in campionato e un pareggio e una vittoria in coppa. Dieci i gol incassati dal numero uno francese, rimasto ai box dal 18 settembre. Da quel momento in poi, a difendere i pali della porte del Diavolo è sceso in campo Ciprian Tatarusanu, con i rossoneri che hanno collezionato 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in campionato, 2 sconfitte e due vittorie in Champions League e due sconfitte tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Venti i gol incassati dal Diavolo in campionato senza Maignan, che salgono a 29 complessivi considerando anche i 3 incassati in finale di Supercoppa Italiana, i 5 presi dal Chelsea e la rete subita contro il Torino in Coppa Italia.