Il Milan dà un calcio alla crisi. Il Diavolo batte 1-0 il Torino

Al Milan basta una rete di Olivier Giroud per piegare la resistenza del Torino di Ivan Juric e per dare un po' di morale alla truppa rossonera in vista dell'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. Una rete del francese, al 17' della ripresa, ha piegato la resistenza dei granata in una partita molto tattica, con poche emozioni e decisa da una bella giocata di testa dell'attaccante francese su assist di Theo Hernandez.

Il Milan interrompe così un'emorragia lunga ben sette partite con 2 pareggi e 5 sconfitte e torna alla vittoria e ai 3 punti, ossigeno puro in questo momento in un momento delicatissimo per i campioni d'Italia in carica. Con questo successo il Milan sale a quota 41 punti e al terzo posto in solitaria a meno due dall'Inter di Simone Inzaghi che lunedì sera giocherà in casa della Sampdoria dell'ex Dejan Stankovic. Non solo, anche perché Lazio, Roma e Atalanta dovranno ancora giocare e rispondere ai rossoneri che nel frattempo sono tornati alla vittoria, vero e proprio toccasana per il prosieguo del campionato e per l'avventura europea di martedì: vietato sbagliare contro gli Spurs degli ex Inter Conte e Perisic.

La cronaca della partita

Il primo affondo è del Milan al 3'. Scavetto di Brahim Diaz per Theo Hernandez il cui tiro termina fuori di poco. All'11 Kalulu sbaglia e regala palla a Miranchuk ma il suo tiro non è preciso. Al 18' Sanabria va al tiro e mette paura a Tatarusanu. Al 28' Leao scambia con Theo e si presenta in area di rigore ma viene murato in angolo. Al 38' Kjaer inciampa sul pallone e serve involontariamente Sanabria che trova l'opposizione di Tatarusanu. Al 41' ci pensa Saelemaekers ma il suo tiro termina alto. Primo tempo noioso e con poche emozioni a San Siro.

Nella ripresa Schuurs regala palla al 55' a Rafael Leao che a tu per tu con Milinkovic-Savic. Il Milan alza i giri del motore e al 57' Diaz serve Giroud che calcia in porta: Milinkovic-Savic respinge parzialmente salvo poi sbloccare la sfera sulla linea. Al 60' Sanabria fa partire un gran tiro che sfiora il palo a Tatarusanu battuto: il Milan tira un sospiro di sollievo. Il Diavolo sfonda al 62' con Giroud che anticipa tutti sul cross di Theo Hernandez e incorna sul secondo palo. Al 74' Tonali rischia una clamorosa autorete ma la palla esce di poco. Theo ha la chance per chiuderla al 77' ma sbaglia il tap-in. L'assalto del Torino nel finale non produce i risultati sperati da Juric: finisce 1-0 per il Milan che torna a respirare.

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (81' Gravillon), Schuurs, Buongiorno; Singo (60' Vojvoda), Gineitis (46' Linetty), Adopo (68' Karamoh), Rodriguez; Vlasic (81' Radonijc, Miranchuk; Sanabria. All. Ivan Juric

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer (72' Gabbia), Thiaw; Saelemaekers (89' Calabria), Krunic, Tonali (89' Pobega) Theo Hernandez; Diaz (79' De Ketelaere), Leao; Giroud (89' Origi) All. Stefano Pioli.

Marcatori: 62' Giroud (M)

Ammoniti: Gineitis, Kjaer, Buongiorno, Schuurs, Radonjic

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta)