Milan-Inter 0-2, raddoppia Thuram, è quasi fatta | La diretta

Milan e Inter in campo, tutto è pronto per il derby scudetto

Tutto è pronto al Meazza per la partita più attesa dell’anno, quella che potrebbe consegnare alla sponda nerazzurra del Naviglio l’agognata seconda stella. Vincere il ventesimo scudetto proprio a San Siro, a casa dei poco amati cugini, sarebbe l’apoteosi per la banda Inzaghi. Seguite con noi il derby della Madonnina con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per riuscire a rimandare la festa dell’Inter, Pioli cerca di stravolgere il Milan, spostando Leao come unica punta, appoggiato da Musah sulla tre quarti e Pulisic sulla sinistra. Viste le ultime prestazioni, Bennacer va in panchina con Giroud: al suo posto la coppia Adli-Reijnders. Molta meno scelta in difesa: visti gli infortuni di Kjaer e Kalulu, oltre la squalifica di Thiaw, spazio a Gabbia e Tomori.

Squadra che vince, non si cambia: la massima del calcio vale particolarmente per Simone Inzaghi, che peraltro ha tutta la rosa a disposizione, a parte il lungodegente Cuadrado. Pavard e Lautaro hanno scontato la squalifica e tornano titolari mentre l’ultimo dubbio della vigilia, l’eterno ballottaggio tra Darmian e Dumfries, vede spuntarla l’azzurro.

La diretta del secondo tempo

64’ – La foschia a San Siro sembra replicare l’inconcludenza dei rossoneri, incapaci di sbrogliare la matassa della difesa nerazzurra, quasi mai in imbarazzo in questo secondo tempo.

57’ – CALHANOGLU!! Se il Milan fatica a creare vere e proprie palle gol, l’Inter sembra in grado di segnare ogni volta arriva dalle parti di Maignan. Una cannonata da fuori area del turco sorvola di non molto la porta rossonera.

51’ – Dopo un tiro di Theo Hernandez sventato da Sommer, Pioli decide di porre fine all’esperimento della singola punta. Fuori uno spento Reijnders, spazio ad Olivier Giroud.

48’ – GOL THURAM!! L’Inter si conferma ancora spietata, mettendo in porta la prima occasione della ripresa. Lancio lungo che finisce sui piedi di Thuram; quando un rimpallo fortunato gli riconsegna il pallone non ci pensa due volte a tirare in porta, battendo Maignan. 2-0 Inter.

47’ – Pioli prova a scompaginare le carte, spostando Leao sulla destra. Un paio di buone combinazioni ma l’uno-due con Reijnders non funziona.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO. Nessun cambio per entrambe le squadre durante l’intervallo.

La diretta del primo tempo

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO. L’Inter passa con merito alla prima chance, grazie ad una disattenzione della difesa milanista, che si dimentica Acerbi. La reazione del Milan si limita ad un paio di ripartenze di Leao e una girata di Calabria. Lautaro spreca un paio di buone occasioni mentre Maignan e il palo negano il gol a Mkhitaryan e Thuram.

39’ – Succede di tutto!! Prima è il Milan a creare la migliore occasione del primo tempo con una deviazione di Calabria che trova Sommer attento. Sul rovesciamento di fronte un passaggio omicida di Tomori fornisce a Mkhitaryan una palla gol clamorosa. Per fortuna dei tifosi rossoneri, Maignan risponde presente.

38' - THURAM!! Ripartenza fulminea dell'Inter e passaggio laterale che trova la girata al volo di piatto del francese. Maignan non ci arriva ma il palo dice no all'avanti nerazzurro.

36’ – Ammonito Theo Hernandez per un’entrata da dietro al limite dell’area su Barella.

31’ – Ammonito Lautaro per un’entrata in gioco pericoloso su Tomori a centrocampo.

28’ – OCCASIONE LEAO! Il Milan finalmente riesce ad impostare un contropiede interessante sulla sinistra. Il portoghese si libera di Acerbi e tira verso la porta. Sommer controlla in due tempi.

24’ – COSA HA SBAGLIATO LAUTARO!! Ennesima azione pericolosissima dell’Inter con un passaggio a rientrare di Barella che finisce sui piedi del Toro, ancora dimenticato dalla difesa. Il campione del mondo manda il pallone altissimo, graziando Maignan.

21’ – Ammonito Barella per un’entrata ruvida su Theo Hernandez.

17’ – GOL ACERBI!!! Alla prima mezza occasione, la Beneamata affonda il Milan. Calcio d’angolo spiovente che Pavard allunga di testa per un liberissimo Acerbi, che schiaccia sul piede di Maignan. 1-0 Inter!

14’ – Fase piuttosto noiosa della partita, con le due squadre molto guardinghe e gli avanti rossoneri che trovano pochi spazi per verticalizzare. Theo Hernandez ci prova dal vertice alto dell’area ma viene fuori una via di mezzo tra un cross e un tiro.

8’ – Nervi a fior di pelle in campo: a scatenare una mezza rissa a centrocampo il nervosismo di Mkhitaryan ed Adli, che si beccano dopo un’entrata dura su Barella.

7’ – Prima incursione offensiva dei nerazzurri e prima mezza occasione per il Toro: Bastoni cambia tutto, trova Darmian sul palo lontano che mette un pallone al centro per Lautaro. Girata immediata ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

5’ – Inter che riesce a gestire il pallone per lunghi tratti. Fase di studio da parte delle due squadre, poco disposte a rischiare fin da subito.

3’ – Netto predominio in termini di possesso palla per i rossoneri con Musah che, al contrario delle previsioni, si schiera largo a destra. Adli, invece, più arretrato per aiutare in impostazione.

1’ – SI PARTE!! Calcio d’inizio per il Milan, che inizia con un prolungato giro palla.

-1’ – Minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, il ventiseienne calciatore dilettante morto nel fine settimana durante una gara di Eccellenza.

-2’ – Squadre in campo per un derby già storico: mai prima di ora si era giocato un derby di lunedì sera. Tensione già alle stelle.

-40’ – Le due squadre entrano in campo per il riscaldamento. Nonostante gli interisti abbiano fatto di tutto per acquistare un biglietto per questa sfida epocale, i tifosi rossoneri sembrano in netta maggioranza. Come previsto, parterre molto affollato di vip, a partire dall’ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher, appassionatissimo di calcio.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (51' Giroud); Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. Allenatore: Stefano Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 17' Acerbi (I), 48' Thuram (I)

Ammoniti: 21' Barella (I), 31' Lautaro (I), 36' Theo Hernandez (M)

Espulsi: -

Arbitro: Andrea Colombo (Como)