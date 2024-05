Milan, la nuova maglia torna al passato: i dettagli con l'omaggio ai 125 anni del club

Milan e Puma presentano oggi il nuovo Home kit del club per la stagione 2024/25, nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design dei kit. Lo stile classico della nuova maglia, con le sue strisce rossonere e i dettagli bianchi, è un richiamo ai 125 anni di storia del club, celebrati anche attraverso una patch dedicata sul retro della maglia, che sarà presente in tutti i kit di questa stagione.

Una caratteristica distintiva di questo nuovo kit è la scritta "Social Club Institution" sul colletto interno, che simboleggia la costante dedizione del club alle questioni sociali e sottolinea il ruolo del club rossonero come istituzione sociale e culturale impegnata a promuovere un cambiamento positivo della società, in linea con i suoi valori. Il nuovo Home kit 2024/25 farà il suo debutto sul campo durante l'ultima partita casalinga della stagione a San Siro contro la Salernitana e sarà indossato anche dalla prima squadra maschile durante l'amichevole contro la Roma a Perth, in Australia, il 31 maggio.

"Il nuovo Home kit di AC Milan - ha affermato Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan - è una testimonianza del nostro ricco heritage e della legacy duratura del Milanismo, che è in grado di riunire oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Questa maglia incarna lo spirito di passione, dedizione e innovazione che definisce il nostro Club. Siamo orgogliosi di presentare questo speciale kit, che simboleggia il nostro impegno non solo verso l'eccellenza calcistica, ma anche verso il nostro ruolo di istituzione sociale e culturale. Prendendo parte ad iniziative come RE:FIBRE, AC Milan vuole contribuire alla costruzione di un futuro più luminoso per le nuove generazioni di tifosi, enfatizzando l'importanza della sostenibilità e dei nostri valori a livello globale".