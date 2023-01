Il Milan fa harakiri contro la Roma: da 2-0 a 2-2. Il Napoli gongola

Il Milan di Stefano Pioli va in vantaggio per 2-0 contro la Roma di José Mourinho, ma ha un blackout totale nel finale e si fa riprendere dai giallorossi nel giro di sei minuti tra l'87' e il 93'. Ai gol di Kalulu e Pobega hanno risposto Ibanez prima e Abraham poi con i rossoneri che masticano amaro per come si era messa la sfida del Meazza. La squadra di Pioli era stata in pieno controllo del match per tutta la partita con la Roma che ha faticato e non poco a creare gioco e occasioni da rete. La rete di testa di Kalulu sugli sviluppi di calcio d'angolo e il raddoppio di Pobega in contropiede sembravano il preludio a tre punti facili, ma così non è stato.

Merito della Roma che ci ha creduto fino alla fine ma anche demerito del Milan che ha "dormito" su due palle inattive. Ibanez ha dato il via alla riscossa della Roma, completata poi da Abraham che ha respinto in rete il pallone parato miracolosamente da Tatarusanu (sul tentativo di testa di Matic). Con questo pareggio i rossoneri agganciano la Juventus a quota 37 e scivolano a meno sette dal Napoli di Luciano Spalletti che esulta per i risultati delle due milanesi (con l'Inter stacca dieci lunghezze). La Roma, invece, sale a quota 31 punti come i cugini della Lazio e resta in piena scia Champions League.

Il riepilogo della partita

Nel primo tempo il Milan ha il controllo della partita e del pallone, con la Roma che fa fatica a costruire trame di gioco. Dopo 28' di pressione rossonera ecco il primo tiro verso lo specchio della porta di Brahim Diaz che impegna Rui Patricio che si rifugia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner battuto da Tonali svetta indisturbato Pierre Kalulu che buca l'impreciso numero uno portoghese (rivedibile nella circostanza). La reazione della Roma è tutta nel destro di Zalewski da fuori area, dopo una bella percussione, con la sfera che finisce alla sinistra di Tatarusanu.

Nella ripresa ci prova Theo Hernandez dalla distanza al 52' ma Rui Patricio risponde presente. Un minuto dopo colpo di testa di Giroud e ancora pronto il numero uno lusitano. Al 61' ci prova anche Brahim Diaz ma senza successo. Il Milan è sempre sul pezzo, la Roma no e al 77' la squadra di Mourinho si espone al contropiede letale del Diavolo. Rafael Leao avvia l'azione, serve di destro Pobega che di sinistro, all'interno dell'area di rigore, buca ancora Rui Patricio.

All'87' perfetto terzo tempo di Ibanez che incorna perfettamente un corner calciato da Paulo Dybala e accorcia le distanze per la Roma. Pasano sei minuti e a San Siro succede qualcosa di inaspettato. Dybala pennella una punizione sulla testa di Matic che batte a colpo sicuro trovando il miracolo di Tatarusanu, sulla respinta è Abraham il più lesto a ribadirla in rete.

Il tabellino

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer (74' Vranckx); Saelemaekers (85' Gabbia), Brahim Diaz (70' Pobega), Leao; Giroud (85' De Ketelaere)

Roma: Rui Patricio; Mancini (89' Belotti), Smalling, Ibanez; Celik (78' El Shaarawy), Pellegrini, Cristante (65' Matic), Zalewski; Dybala, Zaniolo (65' Tahirovic); Abraham

Reti: 30' Kalulu (M), 77' Pobega (M), 87' Ibanez (R), 93' Abraham (R)