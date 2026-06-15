Milan, è fatta per Ruben Amorim: chi è e come gioca il tecnico portoghese

Alla fine sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Dopo settimane di indiscrezioni, che avevano visto Pochettino e Glasner ad un passo dalla panchina rossonera, il duo Cardinale-Ibrahimovic ha rotto gli indugi, virando sul tecnico portoghese. Secondo quanto riferito dal quotidiano A’Bola, Amorim è atteso in Italia tra oggi è domani. Per lui è pronto un contratto biennale da 3,5 milioni all’anno. L’ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United avrà il compito non solo di riportare la squadra in Champions, dove manca da due anni, ma soprattutto riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, sempre più in rotta con i piani societari di RedBird. Per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico, dopo il no di Ralf Rangnick che ha rinnovato con l’Austria, la scelta è ricaduta su Markus Krosche, dirigente dell’Eintracht Francoforte. A lui spetterà il compito di riorganizzare i quadri tecnici. I suoi "colpi" più importanti sono stati Kolo Muani e Marmoush, presi a zero e rivenduti per 95 e 75 milioni a Psg e Manchester City. Ma anche Ekitike, pagato 30 milioni al Psg e venduto al Liverpool per 95, e Pacho, preso per 13 milioni dall'Anversa e ceduto ancora al Psg per 40. Con lui dovrebbe arrivare anche Timo Hardung, che diventerebbe così il nuovo ds.

Dai trionfi con lo Sporting al flop con lo United

Da calciatore è stato un buon playmaker. Una carriera trascorsa quasi tutta nel Benfica, con quattro titoli portoghesi conquistati e 14 presenze nella Nazionale portoghese. Lasciato il calcio giocato ben 10 anni fa, a soli 31 anni, per problemi fisici ripetuti passa alla panchina. Che avesse le stimmate dell’allenatore si capisce sin da subito. Inizia addirittura senza patentino al Casa Pia di Lisbona ma pochi mesi dopo lascia perché la federazione lo squalifica (poi revocata) per aver dato istruzioni a bordo campo. Da quel momento l’ascesa è velocissima. Prima il Braga poi lo ingaggia lo Sporting, versando un indennizzo di 10 milioni di euro. Qui interrompe la diarchia Porto-Benfica che durava da quasi vent’anni. Al primo anno intero allo Sporting vince con la migliore difesa (solo 20 gol subiti) e col capocannoniere Pedro Gonçalves Pote. Quello del 2023-24 è un vero trionfo con un margine di 10 punti sui rivali del Benfica e l’esplosione di Gyokeres. Chiamato al Manchester United d’urgenza nel novembre 2024, non ripete l’exploit, perdendo la bussola nella crisi atavica dei Red Devils. Vince solo il 38% dei match: 24 su 63. Dopo un inizio promettente, chiude a gennaio scorso l’avventura in Premier (a 3 punti dal quarto posto). Il più grande rimpianto è la finale di Europa League persa con il Tottenham.

Come giocherà il Milan di Amorim

Un po’ Mourinho e un po’ Gasperini. Lo schema ideale di Amorim è il 3-4-1-2 che può convertirsi in 3-4-2-1 o in 3-4-3. Predilige controllare il gioco, costruire dal basso con pazienza e attaccare con velocità sugli esterni, mentre in fase difensiva impone un pressing alto per riconquistare il pallone rapidamente. Vuole difensori centrali con buone doti di palleggio e centrocampisti, abili in entrambe le fasi. Gli attaccanti devono essere in grado di ricoprire diverse posizioni nel fronte offensivo. Scontata la difesa a tre e inamovibile Maignan, il leader della difesa sarà Pavlovic. Dei due centrocampisti centrali, generalmente uno ha più compiti difensivi e regia e l'altro con il compito di inserirsi (magari Jashari e Rabiot). I due esterni (Bartesaghi e Saelemaekers) possono far comodo.

In attacco tutto l'assetto dipenderà da chi resta e chi parte. Serve un nove titolare. Leao, al momento intenzionato ad andare via, potrebbe rilanciarsi. Anche Pulisic e Nkunku sembrano congeniali al gioco di Amorim. In attesa che partano le prime manovre di mercato.