Il Milan ingrana la terza: Roma ko 2-1 e primo posto in solitaria

Il Milan di Stefano Pioli cala il tris in campionato e vola momentaneamente al primo posto in solitaria in attesa delle partite di Napoli ed Inter. I rossoneri battono 2-1 la Roma di José Mourinho, a domicilio, grazie ai gol di Olivier Giroud su rigore e Rafael Leao nella ripresa mandando così un chiaro messaggio ai campioni d'Italia di Rudi Garcia e ai cugini che saranno impegnati domenica nel tardo pomeriggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Milan ha vinto su un campo sempre difficile e l'ha fatto con merito grazie ad un primo tempo di assoluto predominio dove i giallorossi hanno faticato e non poco a tenere il passo dei rossoneri.

Esordio con la maglia della Roma per Romelu Lukaku che, entrato al minuto 71' al posto di El Shaarawy e con il Milan in dieci uomini dal 61' per l'espulsione per doppia ammonizione di Tomori, ha cercato di dare il suo contributo pur non riuscendo mai a calciare verso la porta difesa da Mike Maignan. Il Diavolo è riuscito a sbloccare subito la sfida al 9', grazie al rigore realizzato da Giroud (che ha fatto storcere il naso alla panchina della Roma), e ha poi continuato a giocare creando diversi grattacapi alla difesa giallorossa con un Rafael Leao letteralmente scatenato.

Nome: Rafael Alexandre da Conceição Leão

Provenienza: altro pianeta pic.twitter.com/9D9PZelq2B — Delfy (@theocrazia) September 1, 2023

Il portoghese ha segnato il 2-0 al 48' con una grandissima prodezza in rovesciata e in precarie condizioni di equilibrio che ha di fatto chiuso la partita riaperta solo dal gol di Spinazzola al 92' (su deviazione decisiva di Kalulu a spiazzare Tomori). Ottimo avvio di campionato per il Milan che vola a quota 9 punti, pessimo per la Roma che resta fermo a quota 1 punto con due sconfitte e un pareggio in tre partite, con 6 gol subiti e fronte di solo tre realizzati. Per José Mourinho ci sarà tanto lavoro da fare in questo periodo di sosta per le nazionali: la sua rosa è sicuramente attrezzata per fare molto meglio di questa partenza choc.

La cronaca della partita

Dopo 5' di studio il Milan si crea la prima chance per colpire al 6' con Loftus-Cheek che penetra in area ma viene chiuso da Rui Patricio con Celik che poi spazza la sfera. L'arbitro Rapuano però viene richiamato al Var per controllare un tocco del portiere portoghese sul centrocampista inglese. Il fischietto di Rimini dopo un consulto al monitor concede il rigore ai rossoneri con Giroud che al 9' spiazza Rui Patricio per il vantaggio rossonero. Al 15' il Milan sfiora il raddoppio con Reijnders che viene murato sul più bello dopo un bello strappo di Leao. Al 17' contatto Smalling-Theo Hernandez ma per Rapuano non c'è niente. Al 19' viene ammonito Tomori per un fallo duro su Belotti mentre al 22' rossoneri ancora vicino al raddoppio con Pulisic che trova la conclusione al volo, su tracciante di Theo, con Rui Patricio che si salva in angolo con un grande parata. Al 30' si ferma Aouar con Mourinho che butta nella mischia Pellegrini. Sempre Leao mette paura alla Roma con le sue accelerazioni dirompenti ma alla fine non ci sono occasioni da rete e si va al riposo sull'1-0 per i rossoneri.

Nella ripresa il Milan raddoppia subito al 48' con il grande gol di Rafael Leao che sul cross di Calabria insacca in acrobazia. Al 51' il Milan sfiora il tris con Loftus-Cheek che dopo una bella combinazione con Leao e Theo calcia malamente da buona posizione. Al 61' rossoneri in dieci uomini per via dell'espulsione dell'ingenuo Tomori che sgambetta Belotti prima dell'ingresso nell'area di rigore (l'inglese non ci sarà nel derby contro l'Inter). Al 70' Mourinho getta nella mischia Lukaku che un minuto dopo ci prova subito con un destro che termina però alto sopra la traversa. Il Milan, nonostante l'inferiorità numerica non soffre più di tanto le folate della Roma che però la riapre al 92' con Spinazzola che calcia da fuori area trovando la deviazione decisiva di Kalulu che spiazza di fatto Maignan. Zalewski fa tutto bene al 94' ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dopo quasi otto minuti di recupero Rapuano fischia la fine: finisce 2-1 per il Milan.

Il tabellino



ROMA (3-5-2) - Patricio; Mancini (79' Pagano), Smalling, Llorente; Celik (70' Spinazzola), Cristante, Paredes (71' Bove), Aouar (31' Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (70' Lukaku), Belotti. Allenatore Josè Mourinho

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (65' Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (77' Okafor), Giroud (70' Pobega), Leao (77' Chukwueze). Allenatore Stefano Pioli

Marcatori: 9' Giroud (M), 48' Rafael Leao (M), 92' Spinazzola (R)

Ammoniti: Tomori, Loftus-Cheek, Lukaku, Okafor

Espulsi: Tomori

Arbitro: Antonio Rapuano (sezione di Rimini)