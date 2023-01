Il Milan non c'è, la Lazio stravince 4-0. Altra brutta sconfitta per i rossoneri

Il Milan campione d'Italia in carica sembra aver spento la luce dopo il pareggio in rimonta subito dalla Roma lo scorso 8 gennaio visto che da quel momento in poi il Diavolo non ha più vinto. Questa sera, i rossoneri hanno forse disputato una delle più brutte partite della gestione Pioli, (come quel famoso Atalanta-Milan finito 5-0), e hanno perso nettamente un'altra partita per 4-0 contro la scatenata Lazio di Maurizio Sarri che ha letteralmente passeggiato sopra le macerie dei rossoneri già scottati dalla sconfitta per 3-0 nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di Simone Inzaghi.

La sfida dell'Olimpico è stata a senso unico in favore della Lazio che l'ha aperta al 4' e chiusa al 74' grazie ai gol nell'ordine di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson. Il Milan non è stato mai pericoloso se non con una punizione di Bennacer nel secondo tempo e un anticipo di Hysaj su Rafael Leao. I rossoneri sono appersi scarichi fisicamente e mentalmente a cospetto di una Lazio che è invece in un momento di forma straripante.

Con questo successo la Lazio fa un favore al Napoli che ormai ha mezzo scudetto, e anche di più, cucito sul petto visto che vanta 12 punti di vantaggio sul Milan secondo a quota 38 punti e ben 13 sul terzetto formato da Lazio-Inter-Roma, 15 i punti di vantaggio sull'Atalanta a creare una vera e propria bagarre Champions, senza considerare che la Juventus è stata penalizzata, altrimenti sarebbe a quota 38 come il Milan. Preoccupa e non poco l'involuzione del Milan che nel 2023 ha vinto solo una partita su sei, quella del 4 gennaio per 2-1 sul campo della Salernitana. Da quel momento in poi il pareggio per 2-2 contro la Roma, la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino, il 2-2 di Lecce, il 3-0 in Supercoppa Italiana e il 4-0 di questa sera per un totale di 5 gol fatti e ben 14 subiti. Urgono correttivi al più presto possibile ma il Diavolo, al momento, sembra aver spento la luce.

La cronaca della partita

La Lazio parte subito forte e al 4' è già in vantaggio. Zaccagni si allarga sulla sinistra e la mette in mezzo, velo intelligente di Luis Alberto per Milinkovic che calcia di sinistro prendendo in controtempo sul primo palo Tatarusanu. La gara prosegue su ritmi lenti con il Milan che fa fatica ad ingranare e al 23' ecco un'altra tegola per Pioli: si fa male Tomori, al suo posto entra Kjaer. Al 30' Milinkovic lavora bene un pallone sulla destra e la mette in mezzo per Zaccagni che colpisce al volo: Kjaer di schiena la mette in angolo. Al 38' la Lazio raddoppia con Zaccagni: Marusic si fa tutta la fascia, entra in area e calcia trovando la respinta di Tatarusanu, la palla sbatte sul palo ma sul tap-in l'esterno della Lazio insacca. Al 45' Kjaer evita il 3-0 salvando ancora su Zaccagni.

Nella ripresa Bennacer sfiora il palo su punizione al minuto 49' mentre al 53' Kjaer fa fallo su Felipe Anderson ma la palla arriva a Luis Alberto che può andare in campo aperto. Di Bello fischia fallo e interrompe un'azione da gol pericolossima per i biancocelesti. Al 59' lancio lungo per Anderson che scatta sul filo del fuorigioco e calcia poi addosso a Tatarusanu: l'azione si conclude con il guardalinee che alza la bandierina per fuorigioco del brasiliano. Al 62' la Lazio perde palla e giunge a Leao che la scarica in qualche modo a Saelemaekers che crossa per il portoghese che sotto porta viene chiuso dall'ottimo intervento di Hysaj. Al 65' Kjaer sbaglia un passaggio elementare e Felipe Anderson va in contropiede, entra in area e la mette in mezzo che anticipa Kalulu che lo tocca, rigore per la Lazio. Dal dischetto Luis Alberto non sbaglia. Al 74' la Lazio cala il poker con Felipe Anderson. Grande cavalcata di Zaccagni che si mangia Calabria, la mette in mezzo per Luis Alberto che serve il brasiliano che controlla e buca Tatarusanu.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (79' Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic (82' Basic), Cataldi (87' Marcos Antonio) Luis Alberto; Pedro (79' Romero), Felipe Anderson, Zaccagni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori (24' Kjaer) Dest; Tonali, Bennacer; Messias (58' Saelemaekers), Diaz (58' De Ketelaere), Leao (79' Rebic); Giroud (58' Origi)

Marcatori: 4' Milinkovic-Savic (L), 38' Zaccagni (L), 65' Luis Alberto (L), 74' Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Bennacer (M), Milinkovic-Savic (L), Kjaer (M)

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)