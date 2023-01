Il Milan non sa più vincere: 2-2 in rimonta sul Lecce. Il Napoli vola a +9

Il Milan di Stefano Pioli non sa più vincere e dopo il 2-2 subito in rimonta contro la Roma di Mourinho, in campionato, e dopo essere stato sconfitto dal Torino di Juric negli ottavi di finale di Coppa Italia, pareggia ancora per 2-2 contro l'ottimo Lecce di Marco Baroni, questa volta rimontando il doppio svantaggio. I salentini, in uno stato di forma poderoso, hanno giocato un grandissimo primo tempo, portandosi in vantaggio in virtù dell'autorete di Theo Hernandez nel tentativo di anticipare Blin, e di Baschirotto. I padroni di casa sono poi andati vicini al tris in diverse circostanze con i rossoneri pericolosi in due circostanze con Pobega, sul risultato di 1-0, e con la frustata di testa/spalla di Giroud sul finire del primo tempo con un ottimo Falcone a respinger in corner.

Nella ripresa il Milan si scuote grazie al solito Leao che segna al 58' in maniera estemporanea riaprendo la partita. Al 70' la rete del 2-2 di Calabria, su assist di Giroud, illude il Diavolo che da lì al 95' le prova tutte per portarsi a casa i tre punti ma con scarsi risultati vista la grande difesa del Lecce che per quanto visto sul terreno di gioco per 97' ha ampiamente meritato il pareggio. Questo punto, però, fa felice solo il Napoli che dopo la roboante vittoria per 5-1 sulla Juventus vola così a + 10 sui bianconeri e + 9 sui rossoneri.

Mancano ancora 20 partite al termine del campionato ma la sensazione è che questo scudetto possa solo perderlo la squadra di Spalletti che per qualità di gioco e risultati conseguiti fino a questo momento sta ampiamente meritando il primato. Il Milan, invece, si lecca le ferite e ora dovrà ricaricare le pile in vista della finale di Supercoppa Italiana contro i cugini dell'Inter in programma mercoledì 18 gennaio in Arabia Saudita. In palio il primo trofeo della stagione, che si riferisce però a quella passata: vietato sbagliare per il Diavolo che ha voglia di far valere il suo status da campione d'Italia in carica.

La cronaca di Lecce-Milan

Il Lecce parte forte e al 3' passa in vantaggio con l'autorete di Theo Hernandez che nel tentativo di anticipare Blin infila invece la sua porta. Al 5' Di Francesco si divora il 2-0 calciando a lato di sinistro da ottima posizione e al 9' è il Milan ad andare vicino al pareggio con Pobega che calcia addosso a Falcone. Al 14' la rasoiata di Di Francesco mette paura a Tatarusanu. Al 23' ecco il raddoppio del Lecce con Baschirotto che svetta di testa sul corner battuto da Hjulmand. Strefezza al 25' e Gendrey al 26' sfiorano il tris mentre la reazione del Milan è tutta nel tentativo di Pobega al 39', finito fuori di poco, e nel colpo di testa di Giroud parato in angolo da Falcone.

Nella ripresa i rossoneri entrano in campo con un altro piglio e al 58' accorciano le distanze con Leao che beffa sul primo palo un incerto Falcone. Il Milan spinge ma il Lecce non arretra il suo baricentro e al 70' Dest mette una bella palla in mezzo per Giroud che di testa gira per Calabria che sempre di testa batte Falcone per il 2-2. All'83' Tomori rischia l'autogol e all'84' il Lecce sfiora il 3-2 con Strefezza. Nel finale i rossoneri tentano l'assedio finale ma senza risultato: finisce 2-2 al Via del Mare.

Il tabellino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (62' Gallo); Blin, Hjulmand, Gonzalez (62' Maleh); Strefezza (89' Oudin), Colombo (72' Voelkerling Persson), Di Francesco (72' Banda). All. Baroni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (86' Kjaer), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez (46' Dest); Bennacer, Pobega (86' Vranckx); Saelemaekers (46' Messias), Brahim Diaz (69' Origi), Rafael Leao; Giroud. All. Pioli



Marcatori: 3' aut. Theo Hernandez (L), 23' Baschirotto (L), 58' Rafael Leao (M), 70' Calabria (M)

Ammoniti: Maleh, Calabria, Bennacer

Arbitro: Daniele Orsato (sezione Schio)