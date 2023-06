Milan, la novità della prima maglia della prossima stagione

Sarà indossata per la prima volta domenica sera in occasione dell'ultima gara della stagione contro il Verona ma sarà la nuova maglia del Milan per la stagione 2023/2024. Scompaiono le strisce verticali, non i classici colori rossoneri con un design innovativo e una grafica tonale per celebrare la città di Milano.

Cosa significa la "M"

Nelle ultime ore, il main sponsor Puma ha presentato il nuovo Kit home (per le gare casalinghe) il cui progetto ha l'intenzione di avvicinare ancora di più la squadra ai suoi tifosi e al capoluogo. " Ispirata alla città di Milano e allo spirito inarrestabile della sua gente, la nuova maglia Home AC Milan reinventa le tradizionali strisce rossonere, simbolo del brand rossonero, che hanno contribuito a rendere il Club un'icona per gli appassionati di sport di tutto il mondo", si legge sul comunicato della società. Come detto, il nuovo design vuole celebrare " l'energia vibrante della città, la legacy del Club e il suo ruolo centrale all'interno di una comunità in evoluzione che guarda sempre avanti" .

Balza subito all'occhio la lettera che compone il nuovo design: un'enorme "M" ripetuta al centro della maglia tramite queste strisce tonali con il doppio significato di Milan e della città di Milano a indicare " la natura progressista del Club ". Tra gli altri elementi della nuova maglia ecco un colletto nero con uno scollo a V, le maniche presentano polsini e bordi neri mentre, in grassetto e sulla parte posteriore del collo c'è la scritta AC MILAN. Il video celebrativo è stato presentato dal capitano rossonero, Davide Calabria, assieme agli attaccanti Olivier Giroud e Rafael Leao, il portiere Mike Maignan, i difensori Malick Thiaw e Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere.

Il significato della maglia