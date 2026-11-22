Sembra un paradosso e invece si tratta di un giudizio autentico, poggiato sui numeri. «Negli ultimi 30 metri il Frosinone è meglio di noi. In qualche modo somiglia molto al Venezia» la descrizione che Ruben Amorim fa del suo rivale di questo pomeriggio a San Siro sapendo che non c’è alcuna esagerazione perché le cifre sul punto parlano chiarissimo. «Ed è lì che il Milan deve migliorare» la chiosa che certifica quali siano oggi i deficit da colmare del Milan in materia di tiri in porta («ne facciamo pochi dentro l’area di rigore») e di occasioni. Di qui il passaggio sull’insoddisfazione della critica per il rendimento di Gonçalo Ramos è inevitabile al pari della replica dello stesso tecnico portoghese. «Fino a oggi è Ramos che ha dato una mano a me e al Milan e non il contrario» il ragionamento che porta a definire il problema collettivo che non può e non deve cominciare e finire intorno al centravanti portoghese reduce dal maggior numero di minuti spesi in campo (1.615 tra campionato, Europa league e nazionale) al contrario delle briciole riservate invece a Francesco Camarda (appena 116 minuti) del quale ha apprezzato il colloquio lungo e cordiale avuto col ct dell’under 21 Silvio Baldini. «Col Genoa, nei due gol del Milan, c’è tanto merito da parte di Ramos» la conclusione dell’analisi che porta di filato alla prossima sessione di calcio-mercato del quale scandisce alcune caratteristiche («non cerchiamo grandi star, ma gente coi piedi per terra, e giovani») prima di dichiararsi «non soddisfatto» dell’attuale classifica che è poi la chiave di volta per affrontare la striscia di partite fino a Natale.

A Milanello si è presentato anche Gerry Cardinale e all’uscita dal centro ha contribuito a scolpire la vigilia con una serie di notizie riferite a cronisti e tifosi in attesa. Il proprietario del club ha confermato la fiducia nel chiudere il rinnovo di contratto con Rabiot («voglio che diventi una colonna del Milan»), ha espresso l’interesse per il brasiliano Endrick del Real Madrid senza promettere alcunchè, preso tempo per l’eventuale arrivo del dt tedesco Krosche in società e garantito il grado di concentrazione del gruppo in vista della sfida col Frosinone.