Il Milan risorge in Champions e batte 1-0 il Tottenham

Il Milan di Stefano Pioli risorge come l'Araba Fenice in Champions League e lo fa battendo per 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A decidere la sfida un gol di Brahim Diaz realizzao al 7' del primo tempo con in mezzo tanta densità e quantità per concedere il meno possibile al Tottenham di Antonio Conte reduce invece dalla seconda sconfitta consecutiva tra campionato e coppe. Il Diavolo ha disputato un'ottima partita a cospetto di un avversario in difficoltà nell'ultimo periodo per via di alcuni infortuni ma pur sempre pericoloso. Il Milan ha disputato una partita seria, fatta di qualità e quantità e alla fine ha difeso l'1-0 con le unghie e con i denti. L'8 marzo ci sarà la sfida di ritorno in Inghilterra con molto probabilmente un Maignan in più in squadra con il Tottenham che dovrà fare invece a meno del portiere Lloris, di Bentancur e anche di Davies squalificato, recupererà invece Hojbjerg oggi out per squalifica. La sensazione, però, è che il Milan possa compiere l'impresa anche nella sfida di ritorno: i quarti di finale di Champions League sono davvero ad un passo e alla portata dei rossoneri.

La cronaca della partita

Il Milan passa subito in vantaggio al primo affondo con Brahim Diaz. Theo Hernandez se ne va via a Romero, entra in area e calcia in porta impegnando Forster, Diaz si avventa sulla sfera trovando un grande intervento del portiere avversario che poi non può nulla su tap-in di testa dello spagnolo. Pian piano il Tottenham si assesta e prende un po' di campo e al 13' ecco la prima "parata" di Tatarusanu su tentativo di testa di Dier. Al 26' ci prova da fuori area Emerson Royal: para ancora il rumeno del Milan. Nel finale di primo tempo grande azione del Tottenham con la traversa finale di Kane ma l'arbitro ferma tutto per la posizione di fuorigioco.

Nella ripresa al 48' bruttissimo fallo di Romero su Tonali con l'arbitro che estrae solo il giallo (c'erano gli estremi per il rosso per l'ex Atalanta). La partita resta in equilibrio con le due squadre che si schermano in maniera perfetta. Al minuto 63' fallo di Dier che viene ammonito: diffidato salterà il match di ritorno. Gli Spurs non pungono più di tanto e anzi è il Milan a sfiorare il pareggio con De Ketelaere che da ottima posizione si divora il raddoppio. Sponda di testa di Giroud per il belga che colpisce però male da pochi passi con la deviazione di Perisic che la mette in angolo (la palla sarebbe comunque finta fuori). Passa un minuto e Thiaw sfiora il raddoppio anche lui svettando alla grande di testa su tutti ma mettendola a lato. Il Tottenham lavora bene la palla con Richarlison che da limite la la tocca per Sarr che prova il tiro: palla deviata. Davies prva il tiro, velleitario, all'84': palla fuori. Leao si divora un'ottima chance nel finale non agganciando un pallone delizioso di Giroud. Finisce 1-0 per il Milan la sfida d'andata degli ottavi di Champions.

Il tabellino

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers (77' Messias), Tonali (86' Pobega), Krunic, Théo Hernandez; Brahim Diaz (77' De Ketelaere), Leao; (90 Rebic), Giroud. All. Stefano Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet (81' Davies); Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski (71' Richarlison), Son (81' Danjuma); Kane. All. Antonio Conte.

Marcatori: 7' Diaz (M)

Ammoniti: Romero, Dier, Tonali, Theo Hernandez

Arbitro: Sandro SchärerSvizzera)