Milan-Roma nel segno di Reijnders e Dybala: le pagelle. Fonseca rosso di rabbia

Finisce 1-1 il big match tra il Milan di Paulo Fonseca e la Roma di Claudio Ranieri. In gol, per i rossoneri, Reijnders, pareggio spettacolare per i giallorossi siglato da Paulo Dybala con un gran tiro al volo. I giallorossi salgono a quota 20 punti, rossoneri a quota 27 punti e sempre più distanti dalla zona Champions League e dalla vetta della classifica. Ecco i voti della partita di San Siro:

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 7: Sul gol di Dybala non può fare niente ma è sempre l'uomo in più della difesa del Milan. Interviene bene anche le finale di partita

Emerson Royal 5,5: In difesa soffre, in fase offensiva spinge poco e male.

Matteo Gabbia 6,5: Altra buona prestazione di quello che è ormai diventato la colonna portante della difesa rossonera. Si difende bene contro

Malick Thiaw 5,5: La sua partita sarebbe da 6 ma concede troppo spazio a Dovbyk per il tacco volante che permette poi a Dybala di siglare il gol del pareggio

Theo Hernández 5,5: Fonseca gli concede una chance dal primo minuto e lui oggettivamente gioca una partita abbastanza anonima per le sue potenzialità. Rimandato.

Youssouf Fofana 6,5: Corre per due e pressa per tre, è l'uomo ovunque del Milan a metà campo. Serve l'assist a Reijnders per il gol del vantaggio rossonero.

Filippo Terracciano 5: Non segue Dybala in occasione del gol della Roma ma generalmente si vede poco e sembra giocare a nascondino (dal 46' Ismael Bennacer 6,5: Torna in campo dopo diversi mesi e si vede perché a metà campo è mancato come il pane al Milan. Sfiora il gol con un tiro dalla distanza ma Svilar gli dice no. Bentornato

Samuel Chukwueze 5,5: Si fa male a inizio secondo tempo ma nel complesso non è così ficcante ed efficace come dovrebbe essere. (dal 62' Tammy Abraham 6: Entra e prova a dare la scossa ma non basta)

Tijjani Reijnders 7: Ormai segna sempre e solo lui al Milan. A Verona l'ha risolta, questa volta la sblocca ma il Diavolo non riesce a vincere. Protagonista anche nell'occasione del possibile rigore non concesso ai rossoneri dall'arbitro Fabbri per un contatto con Pisilli.

Álex Jiménez 6,5: Guizzante e frizzante è una delle note liete di questo Milan. Fa ammattire i giocatori della Roma con i suoi continui cambi di ritmo. Bravo a disturbare Pellegrini con una bella diagonale difensiva al minuto 90'.

Alvaro Morata 5: Si sacrifica e corre tanto ma in area di rigore non c'è mai e non ne vede una. Male (dall'86' Francesco Camarda sv)

Allenatore Paulo Fonseca 5: Il suo Milan è ormai a meno 14 dalla vetta della classifica e a meno otto dalla zona Champions League. Si fa espellere per proteste nell'occasione del presunto calcio di rigore non concesso per il contatto Reijnders-Pisilli. La sua avventura al Milan pare essere giunta al capolinea.

Le pagelle della Roma

Mile Svilar 7: Incolpevole sul gol di Reijnders. Bravo e reattivo ogniqualvolta viene chiamato in causa da Bennacer prima e da Chukwueze poi. Sicurezza

Gianluca Mancini 6: Partita senza sbavature per il roccioso difensore ex Atalanta che concede poco spazio dal suo lato di competenza nonostante due ossi duri come Jimenez e Theo Hernandez

Mats Hummels 6,5: Gioca un primo tempo autoritario al centro della difesa nonostante sia costretto a giocare con il fardello del cartellino giallo dal 12' del primo tempo. Ranieri lo sostituisce per non rischiare a fine primo tempo (dal 46' Zeki Celik 6: Si piazza a destra e porta a casa la pagnotta con una prestazione attenta)

Evan Ndicka 6: Non è una serata facile contro la forza d'urto di Chukwueze ma lui non si scompone e gioca una match accorto.

Aleixis Saelemaekers 6: Torna a San Siro da ex e gioca una partita diligente con pochi fronzoli e guizzi. (dal 79' Stephan El Shaarawy sv: Troppo poco tempo per giudicarlo)

Manu Koné 6: Al 2' viene ammonito per un fallo su Jimenez lanciato a rete ma nonostante questo a centrocampo fa sentire la sua presenza dal punto di vista fisico e tecnico. Anche per lui vale la legge "ammonizione-sostituzione" (dal 46' Lorenzo Pellegrini 5,5: Entra lui e la Roma perde qualcosa in fase di contenimento. In fase offensiva si vede poco. Si mangia un gol al 90' calciando fuori da ottima posizione)

Leandro Paredes 6: Con Ranieri è tornato ad essere al centro del progetto e lui ancora una volta lo ripaga con una prestazione da vero leader a metà campo

Niccolò Pisilli 6,5: Altra buonissima prestazione del giovane centrocampista che non sfigura contro tre giganti come Reijnders, Fofana e Bennacer. Rischia e non poco nel primo tempo con il suo intervento in scivolata su Reijnders ma Fabbri decide che non è rigore.

Angeliño 5,5: A sinistra spinge poco e difensivamente soffre la pressione rossonera.

Paulo Dybala 7: Segna un gol da cineteca al volo di destro ed è uno spettacolo da vedere. La Roma gioca con qualità e grande meriti sono proprio della Joya che dispensa calcio alla scala del calcio.

Artem Dovbyk 6,5: Nel primo tempo calcia sul palo da ottima posizione ma poi si riscatta con un grandissimo assist di tacco che vale il gol del pareggio di Dybala (dall'86' Eldor Shomorudov sv)

Allenatore Claudio Ranieri 6,5: Aveva chiesto una partita seria, gagliarda ed è stato accontentato dai suoi giocatori che escono da San Siro con un punto prezioso che vale tanto per il morale in vista del derby

contro la Lazio.

Arbitro Michael Fabbri 6: Sul contatto Reijnders-Pisilli decide di non intervenire e fa infuriare Fonseca e tutta San Siro. La sua direzione nell'arco dei 90' appare però uniforme e coerente.