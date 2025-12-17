Milan senza bomber. E convoca Ibra jr

C’è un altro Ibrahimovic in viaggio con il Milan, partito ieri pomeriggio per Riad. Si tratta di Maximilian, giovanissimo attaccante, 19 anni, figlio di Zlatan, nei ranghi di Milan futuro e convocato da Allegri per allargare la rosa ridotta per via dei due assenti, Gabbia e Gimenez. Il difensore è rimasto a Milanello per completare il ciclo delle cure dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata col Sassuolo mentre il centravanti messicano - che continua ad avvertire dolore quando calza gli scarpini - sta decidendo per un intervento chirurgico da effettuare in Olanda che lo terrebbe fermo almeno per un paio di mesi. Nel concreto l’unico recuperato è Fofana, assente domenica, mentre Leao non è ancora pronto per giocare col Napoli. Proverà in occasione di una eventuale finale (lunedì 22 dicembre).

Oltre a Ibra junior sono saliti sul volo charter anche Dutu,

Vladimirov e Sala, tre esponenti di primavera e Milan futuro. Di qui lo scenario unico: cioè solo un paio di attaccanti disponibili contro il Napoli: Pulisic e Nkunku. Il ricorso al mercato di gennaio è diventato indispensabile.