Milan, si scalda la pista Lopetegui. Ma i tifosi vanno in rivolta sul web

L'addio di Stefano Pioli a fine campionato è dato ormai per scontato: l'allenatore, salvo colpi di scena, in estate terminerà la sua avventura in rossonero per sposare un altro progetto. Nel frattempo il Milan, alla luce dei deludenti risultati maturati soprattutto nell'ultima parte di stagione, ha già iniziato a muoversi per guadagnare tempo e farsi trovare pronto. Un nome che circola con sempre più insistenza è quello di Julen Lopetegui, un profilo che - secondo quanto riferito da diversi quotidiani sportivi italiani - sarebbe il favorito per il dopo-Pioli.

Il tecnico spagnolo viene visto dunque come la principale figura per la panchina del Milan nella prossima annata. Dalla sua parte ha un curriculum più importante degli altri candidati e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe incassato il parere positivo dal direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada. Certo, è ancora presto per parlare della firma e della relativa ufficialità. Ma nelle ultime ore la pista si è scaldata ulteriormente e la sensazione è che i rossoneri vogliano - a prescindere dai nomi - chiudere la pratica a stretto giro, voltando così la pagina di una stagione negativa e gettando subito le basi in vista del prossimo campionato.

Le indiscrezioni circolate hanno però registrato il parere assolutamente contrario di molti tifosi: ancora tanti sostenitori del Milan continuano a sperare nel colpo Antonio Conte, che certamente sarebbe in grado di offrire più competenza e maggiore esperienza (soprattutto a livello internazionale) ma per cui sarebbe necessario un investimento economico tutt'altro che indifferente. Insomma il nome di Lopetegui non entusiasma affatto il popolo del Diavolo. Anzi, in tempo zero è scattata subito la rivolta sui social con tanto di hashtag #Nopetegui che ha invaso la bacheca Twitter. Un evidente segno di disapprovazione verso una scelta che, almeno per il momento, è solamente ipotetica.

Diversi tifosi rossoneri sostengono che Lopetegui non sarebbe il profilo giusto per fare il salto di qualità; c'è chi addirittura preferirebbe continuare la strada con Pioli piuttosto che scommettere sull'allenatore spagnolo. Sui social non mancano commenti al veleno: " Non siamo un club che deve rilanciare allenatori, ma sono gli allenatori che devono rilanciare il club "; " Il Giampaolo spagnolo "; " Se alla fine dovesse davvero essere Lopetegui, ma continuo a sperare di no, sarebbe la pietra tombale sulle ambizioni del Milan "; " Vergognatevi "; " Contro il Genoa voglio una coreografia da tutto lo stadio con un chiaro e coinciso 'NOPETEGUI' "; " Siamo allo sbando ".

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Thiago Motta, Paulo Fonseca, Christophe Galtier, Domenico Tedesco, Xavi, Unai Emery, Sergio Conceicao e Mark van Bommel. Resta comunque da vedere quale sarà la posizione di Zlatan Ibrahimovic, che di certo non intende affrontare questo processo decisionale senza proferire parola. Dall'ex attaccante ci si potrebbe aspettare una virata verso un allenatore più gradito alla tifoseria.

La pista che porta a Lopetegui resta calda ma, non a caso, il Milan non ha ancora preso una scelta definitiva sul prossimo allenatore.