Milan-Tottenham, ecco le pagelle

Milan (3-4-2-1)

Tatarusanu 6,5 - Non soffre molto, disimpegno rischioso, fa un mezzo disastro sul tiro di Son in fuorigioco. Per il resto dà sicurezza anche se certo non è chiamato ad interventi impossibili.

Kalulu 6 - Preciso sulle diagonali corte, ogni tanto si sgancia bene ma dietro ha qualche amnesia di troppo. Nel secondo tempo è costretto agli straordinari ma regge.

Kjaer 7 - Botta secca ma regge, comunque dirige bene la linea, con qualche fallo di troppo. L’esperienza però fa la differenza. Sempre sicuro, affidabile, una vera sicurezza

Thiaw 6,5 - Preciso, attento, ogni tanto un po’ ruvido ma tanta sostanza. Decisamente in crescita rispetto ad inizio stagione. Sbaglia un gol praticamente a porta vuota ma non è il suo mestiere.

Saelemaekers 6 - Ancora una volta gli si chiede di sacrificarsi contro un cliente poco simpatico come Perisic, in avanti non fa molto, dietro soffre ma non sbaglia moltissimo. Comunque convincente.

Dal 76’ Junior Messias 6 - Non è che si veda granché ma comunque contribuisce a tenere alto il Milan.

Krunic 6 - Attento, non molto più. Soffre un po’ ma non si fa spiacere. Su Kane non è il massimo ma comunque mette una gara senza troppe sbavature.

Tonali 6,5 - Attento in copertura, più libero rispetto al solito, quando sale la pressione arretra. Sempre sicuro, quasi mai in sofferenza ma quante botte si prende. Giallo forse evitabile.

Dall’85’ Pobega s.v.

Hernandez 7 - Il gol è merito suo, spinge come un pazzo. Bene su Kulusevski in copertura. Nel secondo tempo lo spazio non è molto e finisce la benzina. In copertura non sbaglia quasi niente.

Diaz 7 - Uomo ovunque, ci mette anche cattiveria agonistica, copre pure bene. Nel secondo tempo diventa un attimo meno preciso ma ha corso davvero tanto. Prestazione comunque da applausi.

Dal 77’ De Ketelaere 6 - Appena entra ha sulla testa la palla del raddoppio e la spreca male.

Leao 7 - Scatenato, si muove tantissimo, si sacrifica anche. Ha troppa fretta di segnare ma rientra in maniera molto disciplinata. Lampi abbacinanti ma sporadici. Nel finale sbaglia qualcosina ma ha speso molto.

Dal 90' Rebic s.v.

Giroud 6 - Non si vede granché, troppo solo in avanti, poche palle buone per lui. Lanci imprecisi a scavalcare, non è che si possa inventare molto. Talvolta costretto addirittura a dare una mano in difesa.

All: Stefano Pioli 7 - Sembra che non faccia niente ma il lavoro vero l’ha fatto sulla psiche del suo Milan, parente lontano di quello timido e sbadato delle ultime settimane. Partita perfetta la loro e la sua.

Tottenham Hotspur (3-4-2-1)

Forster 6 - Gran parata ma sulla ribattuta di Diaz non può niente. Per il resto partita quasi di tutto riposo.

Lenglet 5 - Quando è pressato soffre, meglio sulla fascia. Qualche fallo di troppo, specialmente su Tatarusanu. Nel finale rischia di scomparire dal campo. Conte lo toglie in tempo.

Dall’80’ Davies 5,5 - Combina poco o niente, avrebbe bisogno di più tempo per entrare in clima partita.

Dier 5,5 - Sui colpi di testa non combina molto. Sulle puntate di Theo efficace. Stupido il fallo su Giroud che gli costerà l’esclusione dal ritorno.

Romero 5 - Scintille con Theo, svaria parecchio. Parecchi calcioni ma idee molto poche. Serataccia per il campione del mondo.

Emerson Royal 5,5 - Ha spazio, non ci fa molto. Tiro velleitario. Molto ruvido, migliora nel secondo tempo ma su quella fascia non combina molto

Skipp 5,5 - Un po’ in ombra, non contribuisce molto alla costruzione del gioco, decisamente a corto di idee. La fisicità c’è, il resto non proprio.

Sarr 5 - Ci mette parecchio ad ingranare, poco propositivo, a volte quasi irritante da quanto gira a vuoto. Per far vedere che c’è prova qualche tiro velleitario.

Perisic 5 - Chi l’ha visto? Saelemakers lo copre discretamente. Da dimenticare sui calci piazzati, mai entrato in partita.

Kulusevski 5,5 - Marcato molto bene da Theo, si muove parecchio ma combina poco. Quando si allenta la pressione rossonera fa decisamente meglio ma non è una delle sue serate migliori.

Dal 70’ Richarlison 5,5 - Senza palloni buoni non può combinare molto ma anche lui si fa vedere proprio poco. Malino.

Son 6,5 - Costretto ad arretrare troppo, gran tecnica, gioca a tutto campo con coraggio e impegno. Migliore dei suoi ma non può fare tutto da solo. Andrebbe clonato.

Dall’80’ Danjuma s.v.

Kane 6 - Non ha molto spazio ma spalle alla porta è pericoloso. Avesse palle buone potrebbe mostrare quel che sa fare. Peccato che stasera gli Spurs siano irriconoscibili.

All: Antonio Conte 5 - Che il Tottenham non sia in un momento di forma felice se ne sono accorti tutti a Leicester ma stasera non riesce a far girare la sua squadra. Rimandato.

Arbitro: Sandro Scharer 6,5 - All’inizio lascia giocare fin troppo, nel secondo tempo si ricorda di avere in tasca i cartellini. Partita tutto sommato tranquilla che tiene in pugno senza troppi problemi.