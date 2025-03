Mondiale per club: chi vince guadagnerà 125 milioni di dollari. Inter e Juventus siete avvisate

Ascolta ora 00:00 00:00

Promessa mantenuta. Dopo mesi di silenzi e di dubbi, la Fifa ha finalmente sciolto le riserve e ha messo in palio un montepremi da record per il prossimo Mondiale per Club che si disputerà negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio. Stiamo parlando di 1 miliardo di dollari per 32 squadre partecipanti, cifra che garantirà ‘fino a 125 milioni di dollari’ alla squadra che alzerà la coppa, secondo quanto rivelato in un post su Instagram dallo stesso Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Un’occasione ghiottissima per Inter e Juventus che avranno così la possibilità di aggiungere linfa vitale ai propri conti. Peraltro, se i nerazzurri sono ancora in corsa in Champions League – dalla quale già staccheranno un importante assegno -, i bianconeri invece stanno vivendo un momento molto delicato, come dimostra il recente esonero di Thiago Motta – che avrà un impatto importante sulle casse – e l’arrivo in panchina di Igor Tudor, chiamato dalla società proprio per guidare la squadra il più lontano possibile nel Mondiale per Club, oltre che a garantire il quarto posto in classifica in Serie A.

Mondiale per Club 2025: come sarà distribuito il montepremi

Entrando nel dettaglio della composizione del montepremi, la Fifa chiarisce che il miliardo di dollari è suddiviso in una componente di partecipazione da 525 milioni di dollari e una di performance sportiva da 475 milioni di dollari.

Partendo dalla prima, i club europei avranno diritto a un assegno compreso tra i 12,8 e i 38,2 milioni di dollari (range che terrà conto di una particolare classifica basata su criteri sportivi e commerciali), quelli del Sud America di 15,2 milioni di dollari. Più basse le cifre per le squadre di Nord e di Centro America, di Caraibi, di Africa e di Asia che intascheranno 9,5 milioni di dollari. Chiudono i club dell’Oceania con 3,6 milioni di dollari.

Per la parte legata alla performance la redistribuzione sarà così composta:

2 milioni di dollari per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari per la finalista;

40 milioni di dollari per la vincitrice.

Infine, Infantino ha sottolineato che oltre ai premi in denaro destinati alle squadre partecipanti, “esiste un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti, con l’obiettivo di

destinare ulteriori 250 milioni di dollari ai club di calcio in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio un impulso significativo ai nostri continui sforzi per rendere il calcio davvero globale”, ha chiosato.