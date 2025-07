Il mondo economico a Roma e la conferenza per l'Ucraina. Von der Leyen: "Italia e Francia motori Ue"

Giornata ricca di appuntamenti per Roma, divisa tra il mondo economico e la conferenza per l'Ucraina. È in corso nella Capitale la settima edizione del Forum franco-italiano Confindustria-MEDEF, appuntamento per consolidare i rapporti tra le due capitali e veicolare messaggi condivisi ai governi nazionali e alle istituzioni europee. A proposito di Bruxelles, tra gli ospiti dell’evento del Salone delle Fontane c’è anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha posto l’accento sulla centralità dei due Paesi nella cornice europea.

Italia e Francia sono "due dei motori dell'industria e dell'economia europea” ha rimarcato la leader del governo europeo: “Non molto tempo fa, si credeva che le economie ricche avrebbero inevitabilmente abbandonato la produzione per concentrarsi sui servizi. Ma l'Europa non ha seguito questa strada tanto quanto altre. Il settore manifatturiero rappresenta ancora circa il 16% del valore aggiunto dell'Ue, rispetto a solo l'11% negli Stati Uniti. E sostiene circa 30 milioni di posti di lavoro, più del doppio rispetto agli Stati Uniti".

La von der Leyen s’è detta lieta di aver mantenuto la forza industriale europea, una base inestimabile per il futuro: “Una base per guidare la prossima ondata di innovazione, mentre le tecnologie avanzate rimodellano il nostro modo di produrre. E una base per soddisfare il nostro crescente bisogno di sicurezza in un mondo più ostile, soprattutto in un momento in cui le dipendenze vengono strumentalizzate. E in questo sforzo, Italia e Francia sono in prima linea”.

"Che si tratti di difesa o di energia, state contribuendo a trasformare la strategia industriale europea in realtà, proprio quando ne abbiamo più bisogno” ha proseguito la von der Leyen: “Allo stesso tempo, è chiaro che l'industria europea si trova ad affrontare forti venti contrari. Alcuni provengono dall'esterno: l'impatto di dazi e conflitti, o distorsioni commerciali e catene di approvvigionamento interrotte”. L’ex ministra della Difesa di Berlino ha fatto anche autocritica: “Alcuni li abbiamo creati noi stessi, almeno in parte: dagli alti prezzi dell'energia e dai pesanti oneri normativi. Alla mancanza di capitali e alla mancanza di accesso agli stessi”. “Dobbiamo difendere i nostri interessi, in un mondo in cui altri fanno esattamente lo stesso, non più vincolati dalle stesse regole” ha ribadito la politica tedesca: “Ma dobbiamo anche guardare dentro di noi e rimuovere le barriere che ci frenano. Quindi, su entrambi i fronti, il mio messaggio oggi è semplice: l'Europa ha capito. E l'Europa è impegnata".

La presidente della Commissione europea è attesa in mattinata al Centro Congressi La Nuvola di Roma la "Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina" (URC2025), co-organizzata dai governi italiano e ucraino. La von der Leyen sarà accolta dal premier Meloni insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier polacco Donald Tusk. Tra i 5 mila partecipanti circa 100 delegazioni governative e 40 di Organizzazioni Internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile.

"Questa notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato durato quasi dieci ore. 18 missili, compresi quelli balistici, e circa 400 droni d'attacco. Si tratta di un'evidente escalation del terrore da parte della Russia. Voldymyr Zelensky su Telegram: "Dobbiamo essere più rapidi con le sanzioni e fare pressione sulla Russia affinché subisca le conseguenze del suo terrore. I partner devono essere più rapidi con gli investimenti nella produzione di armi".