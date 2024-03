Mondiale per club: ecco come funziona e quali sono le squadre qualificate per il 2025

Mondiale per club: ecco come funziona e quali sono le squadre qualificate per il 2025

Il nuovo Mondiale per club, che prenderà ufficialmente il via nell'estate del 2025, prevede la partecipazione di 32 squadre che saranno inizialmente suddivise in 8 gironi composti da quattro club ciascuno. Ci si affronterà in partita secca e al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, che daranno ufficialmente il via alla fase a eliminazione diretta. Questo nuovo modello rivoluzionario, voluto dalla Fifa, è molto simile dunque all'edizione di Mondiali ed Europei. Come detto, questo nuovo torneo si giocherà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti e sarà la 21esima edizione e si terrà ogni quattro anni. Il regolamento prevede la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutto il mondo.

Assegnazione dei posti e squadre qualificate

Ogni federazione avrà un numero di posti garantito: 12 per l'Uefa, 6 per il CONMEBOL (Sudamerica), 4 posti per AFC (Asia), per CAF (Africa) e per CONCACAF (Centro e Nord America). Infine, un posto per la OFC (Oceania) e uno riservato al paese ospitante. Nel dicembre del 2023 il Consiglio ha confermato i criteri di qualificazione con l'obiettivo di garantire la massima qualità possibile in base a criteri sportivi nelle ultime quattro stagioni, a partire dalla fase a gironi della principale competizione per club della confederazione, e incentivando il risultato di ogni partita del rispettivo torneo, è stata approvata la seguente metodologia per la nuova classifica standard: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione.

L'attuale ranking

Manchester City 118 punti

Real Madrid 108

Bayern Monaco 100

PSG 79

Chelsea 79

Internazionale 76

Liverpool 76

Porto 68

Borussia Dortmund 68

Atletico Madrid 62

Lipsia 61

Barcellona 56

Benfica 52

Juventus 47

Napoli 42

Siviglia 42

Milan 41

Salisburgo 40

Ajax 39

Lazio 35

I criteri in caso di parità nel ranking sono i seguenti: il miglior risultato ottenuto durante il periodo di qualificazione, il miglior risultato più recente, la migliore differenza reti e il maggior numero di gol segnati. Per quanto riguarda le squadre provenienti dall'Uefa ecco la metodologia utilizzata per stilare la classifica e il relativo ranking: 2 punti per una vittoria, un punto per il pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale e un punto per l'avanzamento a ogni fase successiva della competizione

Europa e Sudamerica

Al torneo prenderanno parte le ultime tre vincitrici della Champions League: Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023). A quest si aggiungono, in virtù del ranking Uefa, Bayern Monaco, Psg, Inter, Porto, Benfica e Borussia Dortmund più ancora due posti da stabilire con il ranking. Si sa già che di queste due una sarà italiana ed uscirà fuori dal ballottaggio Napoli-Juventus: se gli azzurri non passeranno il turno in Champions League e non otterranno una vittoria nei quarti di finale tra andata e ritorno lasceranno il posto di default ai bianconeri che hanno al momento un ranking più alto. Per quanto concerne il Sudamerica, invece, le qualificate sono Fluminense, Flamengo e Palmeiras che hanno vinto le ultime tre edizioni della Copa Libertadores (l'equivalente della Champions League) più un'altra da stabilire, più due posti da assegnare con il ranking.

Africa, Asia, Centro e Nord America, Oceania e paese ospitante

Per quanto rigurda l'Africa al momento si sono qualificate l'Al Ahly SC e Wydad AC mentre le ultime due restano ancora da stabilire tra chi vincerà l'edizione della Champions africana e sulla squdra con un punteggio maggior nel ranking. Per l'Asia già qualificate l'Al Hilal SFC e gli Urawa Red Diamonds. Come per l'Africa resta da stabilire chi vincerà l'ultima edizione della Champions asiatica e un posto sarà stabilito con il ranking. Le quattro vincitrici della Champions centro-nord americana sono CF Monterrey, Seattle Sounders e Club León, con l'ultima da stabilire. Infine, per l'Oceania, sarà Auckland City FC a prendere parte alla competizione tramite il ranking.