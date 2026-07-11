Il mondiale da protagonista, poi la morte misteriosa: chi era il calciatore del Sudafrica Jayden Adams

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio. Il centrocampista Jayden Adams, 25 anni, impegnato fino a pochi giorni fa ai Mondiali con la maglia del Sudafrica, è stato trovato senza vita questa mattina. Lo ha annunciato il ministro dello Sport Gayton McKenzie: "È con profondo sgomento e grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Jayden Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti".

Il ministro non ha rivelato la causa della morte, anche se alcune fonti locali parlano già di un possibile suicidio. La polizia ha dichiarato di aver avviato un'indagine dopo che questa mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 25 anni in un'abitazione a Schotschekloof, un quartiere nel centro di Città del Capo. "Le circostanze relative a questo incidente sono oggetto di indagine", ha dichiarato alla stampa il portavoce della polizia del Capo Occidentale, FC van Wyk. Il cordoglio del Presidente della Fifa Gianni Infantino sul proprio profilo Instagram: "È incredibilmente triste apprendere che il centrocampista del Sudafrica Jayden Adams è scomparso a poche settimane dalla storica partecipazione della sua nazionale ai Mondiali FIFA. I miei pensieri e le mie più sentite condoglianze, così come quelli di tutta la FIFA e della comunità calcistica mondiale, sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra. Il giocatore dei Bafana Bafana e dei Mamelodi Sundowns mancherà profondamente a tutti. Che possa riposare in pace".

Classe 2001, Adams ha mosso i primi passi nel Stellenbosch, per poi approdare a gennaio del 2025 nei Mamelodi Sundowns, club della capitale Pretoria, dove aveva confermato il suo valore contribuendo alla conquista del campionato e della CAF Champions League. Trequartista di talento, al Mondiale aveva giocato tre partite: titolare e sostituito contro Messico e Repubblica Ceca, poi subentrato negli ultimi 10' con la Corea del Sud. Era rimasto in panchina nell’ultimo match contro il Canada. La sua morte giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un'ottima Coppa del Mondo, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo. Il Sudafrica è stato poi eliminato ai sedicesimi di finale, dopo una sconfitta di misura per 1-0 contro il Canada, dopo di cui Adams aveva fatto ritorno in patria. Poi dopo pochi giorni la terribile notizia.

Secondo il quotidiano sudafricano Sunday World, il ragazzo si sarebbe tolto la vita dopo aver vissuto un periodo di profonda depressione. I dettagli sulle circostanze del decesso, però, non sono ancora stati confermati.