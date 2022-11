Mondiali 2022: chi sono i convocati ufficiali

Mancano undici giorni ai Mondiali in Qatar e c'è grande fermento e curiosità attorno ad un evento che per la prima volta nella storia si disputeranno in inverno e non in estate. Molti commissari tecnici, hanno già diramato l'elenco dei pre-convocati tra novità, sorprese e rinunce (come Cristian Volpato, classe 2003 della Roma che ha deciso di dire no alla convocazione della nazionale australiana per aspettare l'Italia). Purtroppo, non ci saranno gli azzurri, con Roberto Mancini che avrebbe voluto trovarsi in difficoltà nel scegliere l'elenco finale di coloro che avrebbero poi affrontato il Mondiale.

Ecco l'elenco dei convocati, girone per girone, delle 32 Nazionali.

Girone A

Nel gruppo A l'Ecuador e il Senegal non hanno ancora diramato l'elenco ufficiale dei convocati, mentre Olanda e Qatar (organizzatore del torneo) hanno reso noto il nome dei preconvocati:

Olanda

Portieri: Jasper Cillessen (NEC), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Friburgo), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen);

Difensori: Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Denzel Dumfries (Inter), Nathan Aké (Manchester City), Jurriën Timber (Ajax), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sven Botman (Newcastle United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Pascal Struijk (Leeds United), Micky van de Ven (Wolfsburg);

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Jordy Clasie (AZ Alkmaar), Ryan Gravenberch (Bayern Monaco), Teun Koopmeiners (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven);

Attaccanti: Memphis Depay (Barcellona), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Besiktas), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Arnaut Danjuma (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Brian Brobbey (Ajax); Ct. Van Gaal

Qatar

Portieri: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa), Salah Zakaria (Al-Duhail);

Difensori: Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Ró-Ró (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Musab Kheder (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Mohammed Emad (Al-Wakrah), Jassem Gaber (Al-Arabi);

Centrocampisti: Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ali Assadalla (Al-Sadd), Mohammed Waad (Al-Sadd), Abdelrahman Moustafa (Al-Duhail), Osama Al-Tairi (Al-Rayyan), Ahmed Fadhel (Al-Wakrah), Mostafa Tarek (Al-Sadd);

Attaccanti: Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan); Ct. Felix Sanchez

Girone B

Nel gruppo B, l'Inghilterra vicecampione d'Europa di Gary Southgate comunicherà l'elenco non prima di lunedì 14 novembre, così come gli Stati Uniti e il Galles che la presenteranno giovedì 9 novembre. L'unica nazionale di questo raggruppamento ad aver già reso noti i convocati è stato l'Iran su cui ci sono state parecchie discussioni e polemiche in merito all'esclusione per motivi extracalcistici.

Iran

Portieri: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Hossein Hosseini (Esteghlal), Mohammad Reza Akhbari (Tractor), Payam Niazmand (Sepahan);

Difensori: Ehsan Hajsafi (AEK Atene), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Ramin Rezaeian (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK Atene), Hossein Kanaanizadegan (Al-Ahli), Shojae Khalilzadeh (Al-Ahli), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagabria), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor), Omid Noorafkan (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Saman Fallah (Paykan);

Centrocampisti: Vahid Amiri (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Omid Ebrahimi (Al-Wakraha), Saeid Ezatolahi (Vejle), Mehdi Torabi (Persepolis), Saman Ghoddos (Brentford), Ali Gholizadeh (Charleroi), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli), Ali Karimi (Kayserispor), Milad Sarlak (Persepolis);

Attaccanti: Karim Ansarifard (Omonia), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Mehdi Taremi (Porto); Ct. Carlos Queiroz

Girone C

Le quattro nazionali hanno comunicato le liste con i pre-convocati. Nell'Argentina spicca ovviamente il nome di Lionel Messi (sarà il suo ultimo mondiale), degli interisti Correa e soprattutto Lautaro Martinez (stella insieme alla Pulce dell'Albiceleste) e Paulo Dybala (che non sa ancora se ce la farà a recuperare dall'infortunio, anche se pare possa farcela).

Argentina

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Agustín Marchesín (Celta Vigo), Gerónimo Rulli (Villarreal), Juan Musso (Atalanta), Agustín Rossi (Boca Juniors);

Difensori: Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Siviglia), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Germán Pezzella (Betis), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Lens), Marcos Senesi (Bournemouth), Nehuén Pérez (Udinese);

Centrocampisti: Ángel Di María (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo de Paul (Atlético Madrid), Giovani Lo Celso (Villarreal), Guido Rodríguez (Betis), Nicolás González (Fiorentina), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Siviglia), Nicolás Domínguez (Bologna), Maximiliano Meza (Monterrey), Lucas Ocampos (Ajax), Alexis Mac Allister (Brighton), Enzo Fernández (Benfica), Emiliano Buendía (Aston Villa), Thiago Almada (Atlanta United), Matías Soulé (Juventus), Nicolás Paz (Real Madrid B), Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter U19);

Attaccanti: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético Madrid), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Lucas Alario (Eintracht Francoforte), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester United);

Messico

Portieri: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez), Rodolfo Cota (León);

Difensori: Héctor Moreno (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Néstor Araujo (América), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Angulo (UANL), Kevin Álvarez (Pachuca), Johan Vásquez (Cremonese);

Centrocampisti: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Jesús Corona (Siviglia), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Atene), Uriel Antuna (Cruz Azul), Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Romo (Monterrey), Diego Lainez (Sporting Braga), Alexis Vega (Guadalajara), Érick Sánchez (Pachuca), Luis Chávez (Pachuca);

Attaccanti: Raúl Jiménez (Wolvehampton Wanderers), Hirving Lozano (Napoli), Henry Martín (América), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord); Ct: Gerardo Martino



Polonia

Portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia), Kamil Grabara (FC Copenhagen), Radosław Majecki (Cercle Brugge);

Difensori: Kamil Glik (Benevento), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Jan Bednarek (Aston Villa), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Arkadiusz Reca (Spezia), Tymoteusz Puchacz (Union Berlino), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Matty Cash (Aston Villa), Michal Helik (Huddersfield Town), Nicola Zalewski (Roma), Robert Gumny (Augsburg), Jakub Kiwior (Spezia), Michal Karbownik (Fortuna Düsseldorf), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Mateusz Wieteska (Clermont), Patryk Kun (Raków Czestochowa), Maik Nawrocki (Lega Varsavia);

Centrocampisti: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Piotr Zielinski (Napoli), Karol Linetty (Torino), Mateusz Klich (Leeds United), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Jozwiak (Charlotte FC), Jacek Goralski (Bochum), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Damian Szymanski (AEK Atene), Kacper Kozlowski (Vitesse), Szymon Zurkowski (Fiorentina), Krystian Bielik (Birmingham City), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Mateusz Legowski (Pogon Szczecin), Michal Skoras (Lech Poznan), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Jakub Piotrowski (Ludogorets);

Attaccanti: Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC), Adam Buksa (Lens), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf); ct: Czelslaw Michniewicz

Arabia Saudita

Portieri: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Fawaz Al-Qarni (Al-Shabab), Mohammed Al Rubaie (Al-Ahli), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr);

Difensori: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdullah Madu (Al-Nassr), Ahmed Bamsaud (Al-Ittihad);

Centrocampisti: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulellah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ayman Yahya (Al-Nassr), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Riyadh Sharahili (Abha);

Attaccanti: Firas Al-Buraikan (Al-Fateh), Abdullah Al-Hamdan (Al-Hilal), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Haitham Asiri (Al-Ahli), Abdullah Radif (Al-Taawoun); Ct Hervé Renard

Girone D

Nel girone D, Australia e Danimarca hanno comunicato la lista dei convocati con la piacevole sorpresa di Christian Eriksen tra le fila dei danesi. La Tunisia non ha ancora rivelato i nomi, mentre Didier Deschamps comunicherà i convocati della il 9 novembre con il grande dubbio legato a Paul Pogba e al portiere Mike Maignan. Olivier Giroud e Theo Hernandez saranno del Mondiale.



Australia

Portieri: Matt Ryan (Copenaghen), Andrew Redmayne (Sydney Fc), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Difensori: Nathaniel Atkinson (Heart), Joel King (OB), Aziz Behich (Dundee), Kye Rowles (Heart), Milos Degenek (Columbus Crew) Harry Souttar (Stoke City), Thomas Deng (Albirex Nigata), Bailey Wright (Sunderland), Fran Karacic (Brescia)

Centrocampisti: Keanu Baccus (St. Mirren), Jackson Irvine (St. Pauli), Cam Devlin (Heart), Riley McGree (Middlesbrough), Ajdin Hrustic (Verona), Aaron Mooy (Celtic)

Attaccanti: Martin Boyle (Hibernian), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Matthew Leckie (Melbourne City), Mitch Duke (Fagiano Okyama), Awer Mabil (Cadice), Craig Goodwin (Adelaide United), Jamie MacLaren (Melbourne City) Ct. Graham Arnold

Danimarca

Portieri: Oliver Christensen (Herta Berlino), Kasper Schmeichel (Nizza)

Difensori: Joachim Andersen (Crystal Palace), Andreas Christensen (Barcellona), Joakim Maehle (Atalanta), Simon Kjaer (Milan), Rasmus Kristensen (Leeds), Victor Nelson (Galatasaray), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

Centrocampisti: Thomas Delaney (Siviglia), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Daniel Wass (Brondby)

Attaccanti: Martin Braithwaite (Espanyol), Andreas Cornelius (Copenhagen), Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Siviglia), Jesper Lindstrom (Eintracht Francoforte), Jonas Wind (Wolfsburg) Ct Hjulmand



Girone E

Costa Rica, Spagna e Giappone hanno diramato la propria lista, la Germania di Flick renderà noti i convocati nella giornata di giovedì 10 novembre.

Costa Rica

Portieri: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Lugo);

Difensori: Francisco Calvo (Konyaspor), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Óscar Duarte (Al-Wehda), Kendall Waston (Saprissa), Rónald Matarrita (FC Cincinnati), Keysher Fuller (Herediano), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Carlos Martínez (San Carlos);

Centrocampisti: Celso Borges (Alajuelense), Bryan Ruiz (Alajuelense), Yeltsin Tejeda (Herediano), Gerson Torres (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Daniel Chacón (Colorado Rapids 2), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Douglas López (Herediano), Anthony Hernández (Puntarenas), Álvaro Zamora (Saprissa);

Attaccanti: Joel Campbell (León), Johan Venegas (Alajuelense), Anthony Contreras (Herediano); Ct Luis Fernando Suarez

Giappone

Portieri: Eiji Kawashima (RC Strasbourg), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden);

Difensori: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Schalke 04), Hiroki Ito (Stoccarda);

Centrocampisti: Wataru Endo (Stoccarda), Gaku Shibasaki (Leganés), Ritsu Doan (Friburgo), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Hidemasa Morita (Sporting), Junya Ito (Reims), Daichi Kamada (Eintracht Francoforte), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Yuki Soma (Nagoya Grampus);

Attaccanti: Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Daizen Maeda (Celtic); Ct Hajime Moriyasu

Spagna

Portieri: Unai Simón (Athletic), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford), David Soria (Getafe);

Difensori: Sergio Ramos (PSG), Jordi Alba (Barcellona), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Iñigo Martínez (Athletic), José Gayà (Valencia), Eric García (Barcellona), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), Marcos Alonso (Barcellona), Hugo Guillamón (Valencia), Alejandro Balde (Barcellona), Arnau Martínez (Girona);

Centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Koke (Atlético Madrid), Thiago Alcantara (Liverpool), Rodrigo Hernández (Manchester City), Ferrán Torres (Barcellona), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Lipsia), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Carlos Soler (PSG), Mikel Merino (Real Sociedad), Sergi Roberto (Barcellona), Sergio Canales (Betis), Brais Méndez (Real Sociedad), Oihan Sancet (Athletic);

Attaccanti: Alvaro Morata (Atlético Madrid), Rodrigo (Leeds), Mikel Oyarzabal (Real Sociead), Iago Aspas (Celta), Gerard Moreno (Villarreal), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcellona), Nico Williams (Athletic), Borja Iglesias (Betis); Ct Luis Enrique.





Girone F

Nel gruppo F, Belgio, Canada e Marocco non hanno ancora ufficializzato la lista dei preconvocati. Tra i Diavoli Rossi c'è il grande punto interrogativo per il ct Roberto Martinez legato alla convocazione di Romelu Lukaku che è di fatto fuori dai giochi da inizio stagione e praticamente mai stato a disposizione di Simone Inzaghi all'Inter.

Croazia

Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atlético Madrid), Dominik Kotarski (Paok Salonicco), Nediljko Labrovic (Rijeka);

Difensori: Domagoj Vida (AEK Atene), Dejan Lovren (Zenit San Pietroburgo), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Southampton), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Lecce), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagabria);

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht Francoforte), Luka Sucic (Red Bull Salisburgo), Josip Misic (Dinamo Zagabria);

Attaccanti: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria), Mislav Orsic (Dinamo Zagabria), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Spalato), Antonio-Mirko Colak (Rangers);

Girone G

Nel gruppo G, solo il Brasile di Tite ha comunicato la lista dei convocati, con Svizzera, Camerun e Serbia che devono ancora ufficializzare i preconvocati. Grande sorpresa per la chiamata del 39enne ex Juventus Dani Alves. Figura anche il nome di Gleison Bremer della Juventus.

Brasile

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras);

Difensori: Dani Alves (UNAM) Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus);

Centrocampista: Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Éverton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimarães (Newcastle United);

Attaccanti: Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham Hotspur), Vinícius (Real Madrid), Antony (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo),

Girone H

Infine, nel girone H, Ghana, Portogallo e Uruguay hanno reso noto i convocati, manca solo la Corea del Sud che lo farà sabato 12 novfembre. Tra i lusitani, ovviamente, ci sarà CR7



Ghana

Portieri: Richard Ofori (Orlando Pirates), Joe Wollacott (Charlton Athletic), Lawrence Ati-Zigi (St Gallo), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko);

Difensori: Jonathan Mensah (Columbus Crew), Abdul Rahman Baba (Reading), Daniel Amartey (Leicester City), Andy Yiadom (Reading), Alexander Djiku (RC Strabourg), Kasim Nuhu (Basilea), Joseph Aidoo (Celta), Gideon Mensah (Bordeaux), Denis Odoi (Club Brugge), Alidu Seidu (Clermont), Mohammed Salisu (Southampton), Tariq Lamptey (Brighton), Dennis Nkrumah-Korsah (Hearts of Oak), Patrick Kpozo (Sheriff Tiraspol), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Stephan Ambrosius (Karlsruher), Ibrahim Imoro (Al-Hilal Omdurman);

Centrocampisti: André Ayew (Al-Sadd), Mubarak Wakaso (Eupen), Thomas Partey (Arsenal), Jeffrey Schlupp (Crystal Palace), Iddrisu Baba (Maiorca), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel-Kofi Kyereh (Friburgo), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol), Joseph Paintsil (Genk), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Elisha Owusu (Gent), Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Salifu Mudasiru (Sheriff Tiraspol), Salis Abdul Samed (Lens);

Attaccanti: Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond Boakye (Lamia), Samuel Owusu (Cukaricki), Caleb Ekuban (Genoa), Kamaldeen Sulemana (Rennes), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting), Joel Fameyeh (Rubin Kazan), Felix Afena-Gyan (Cremonese), Kwasi Okyere Wriedt (Holstein Kiel), Osman Bukari (Stella Rossa), Yaw Yeboah (Columbus Crew), Emmanuel Gyasi (Spezia), Christopher Antwi-Adjei (Bochum), Iñaki Williams (Athletic), Antoine Semenyo (Bristol City), Mohammed Dauda (Tenerife), Kamal Sowah (Club Brugge), Ransford-Yeboah Königsdörffer (Amburgo), Ernest Nuamah (Nordsjaelland); Ct Otto Addo

Portogallo



Portieri: Rui Patrício (Roma), Anthony Lopes (Olympique Lione), Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Betis), José Sá (Wolverhampton Wanderers);

Difensori: Pepe (Porto), Danilo Pereira (PSG), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), José Fonte (Lille), Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Manchester City), Cédric Soares (Arsenal), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Mário Rui (Napoli), Diogo Dalot (Manchester United), Domingos Duarte (Getafe), Fábio Cardoso (Porto), David Carmo (Porto), Thierry Correia (Valencia), Tiago Djaló (Lille), Gonçalo Inácio (Sporting), Diogo Leite (Union Berlino), Nuno Santos (Sporting), António Silva (Benfica), Nuno Tavares (Olympique Marsiglia);

Centrocampisti: João Moutinho (Wolverhampton Wanderers), William Carvalho (Betis), Bernardo Silva (Manchester City), João Mário (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (PSG), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), João Palhinha (Fulham), Sérgio Oliveira (Galatasaray), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otávio (Porto), Vitinha (PSG), Fábio Carvalho (Liverpool), Florentino Luís (Benfica), Fábio Vieira (Arsenal);

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Manchester United), André Silva (RB Lipsia), Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Francisco Trincão (Sporting), Ricardo Horta (Sporting Braga), Paulinho (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers), Beto (Udinese), Jota (Celtic), Gonçalo Ramos (Benfica), Vitinha (Sporting Braga);



Uruguay

Portieri: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastián Sosa (Independiente), Guillermo de Amores (Lanús), Santiago Mele (Unión), Gastón Olveira (Olimpia);

Difensori: Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (LA Galaxy), José Giménez (Altético Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Matías Viña (Roma), Giovanni González (Maiorca), Ronald Araújo (Barcellona), Guillermo Varela (Flamengo), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Damián Suárez (Getafe), Sebastián Cáceres (América), Bruno Méndez (Corinthians), Agustín Rogel (Hertha Berlino), Gastón Álvarez (Getafe), Santiago Bueno (Girona), Leandro Cabrera (Espanyol), Alfonso Espino (Cadice), Lucas Olaza (Valladolid), Federico Pereira (Livepool Montevideo), José Luis Rodríguez (Nacional);

Centrocampisti: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás de la Cruz (River Plate), Mauro Arambarri (Getafe), Fernando Gorriarán (Santos Laguna), Manuel Ugarte (Sporting), César Araújo (Orlando City), Maximiliano Araújo (Puebla), Felipe Carballo (Nacional), Fabricio Díaz (Liverpool Montevideo);

Attaccanti: Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Jonathan Rodríguez (América), Maxi Gómez (Trabzonspor), Darwin Núñez (Liverpool), Facundo Torres (Orlando City), Facundo Pellistri (Manchester City), Agustín Álvarez Martínez (Sassuolo), Diego Rossi (Fenerbahce), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), David Terans (Athletico Paranaense), Brian Ocampo (Cadice), Martín Satriano (Empoli), Thiago Borbas (River Plate Montevideo), Nicolás López (UANL); Ct Diego Alonso

(in aggiornamento)