Mondiali 2034 in Arabia Saudita, adesso arriva la conferma ufficiale

L'Arabia Saudita ospiterà i Mondiali 2034. L'ufficialità arriverà nel Congresso Fifa dell'anno prossima ma l'annuncio del presidente della Fifa, Gianni Infantino, insieme alla rinuncia dell'Australia, ha sciolto ormai qualsiasi dubbio.

La Federazione australiana ha infatti ritirato la proposta entro la scadenza del 31 ottobre dopo che la Confederazione asiatica ha dato il sostegno alla proposta dell'Arabia Saudita. La Fifa aveva invitato i Paesi dell'Asia e dell'Oceania a candidarsi per i diritti di ospitalità a rotazione della Coppa del Mondo dopo aver nominato Marocco, Spagna e Portogallo come paesi ospitanti congiunti per il 2030. Quest'anno Australia e Nuova Zelanda hanno ospitato la Coppa del Mondo femminile e la competizione è stata considerata un successo.

A questo punto l'Arabia Saudita resta l'unica candidata in lizza e può continuare la sua corsa per diventare una superpotenza del calcio. Dopo essersi regalati Cristiano Ronaldo e tante altre stelle, strappate ai club europei con contratti milionari, adesso arriva l'organizzazione della più importante manifestazione calcistica. Un obbiettivo da tempo nel mirino dalle parti di Ryiad. Fatto sta un altro Mondiale che si giocherà in inverno. Nel più grande Stato arabo dell'Asia occidentale la temperatura in estate è simile al Qatar (oltre 40°) e, per l'incolumità dei calciatori, l'unica alternativa è giocare tra novembre e dicembre, come accaduto nell'ultima edizione del 2022.

Anche stavolta le varie federazioni saranno costrette a comprimere il calendario per una stagione 2034-35 che sarà un autentico tour de force. Una decisione che, di sicuro, lascerà spazio a grandi polemiche legate al fatto che in Arabia Saudita non vengono rispettati i diritti umani come denunciato dalle principali organizzazioni umanitarie. Ma anche questo sembra un film già visto.

L'annuncio di Infantino

L'ulteriore conferma arriva in un post su Instagram del presidente Fifa, Gianni Infantino: "Il più grande spettacolo della Terra sarà organizzato da Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026 - in Nord America. Le prossime due edizioni della Coppa del Mondo saranno ospitate in Africa (Marocco) e in Europa (Portogallo e Spagna) - con tre partite celebrative disputate in Sud America (Argentina, Paraguay e Uruguay) - nel 2030 e in Asia (Arabia Saudita) nel 2034".