Mondiali di calcio, quanto guadagna chi vince: tutte le cifre e i premi

Si avvicina la data di inizio dei Mondiali di calcio 2022. La Fifa per l’evento ha stanziato 209 milioni di dollari destinati ai club che parteciperanno con i propri giocatori alle rispettive nazionali: ogni giorno di permanenza nel torneo sarà risarcito con 10mila dollari.



Quella del 2022, che prenderà il via il prossimo 22 novembre in Qatar, sarà l’edizione dei Mondiali più ricca della storia. Il montepremi previsto per le 32 nazionali che parteciperanno all’evento è certamente importante per le casse delle varie Federazioni.



Ma quanto guadagna chi vince il Mondiale del Qatar? Il montepremi totale in palio per il Mondiale di calcio 2022 è di 440 milioni di dollari, come ha reso noto la Fifa nel suo report annuale.



In dettaglio i premi in denaro riservati alle 32 nazionali che prenderanno parte ai Mondiali 2022, sono:

Campione: 42 milioni

Secondo classificato: 30 milioni

Terzo classificato: 27 milioni

Quarto classificato: 25 milioni

Quarti di finale: 17 milioni per ogni squadra

Ottavi di finale: 13 milioni per ogni squadra

Fase a gironi: 9 milioni per ogni squadra

A queste somme bisogna aggiungere la cifra che la Fifa darà a ogni partecipante: 1,5 milioni di dollari per coprire i costi di preparazione. Oltre ai vari bonus che ogni Federazione concorda con i propri calciatori in base al risultato raggiunto, al Mondiale in Qatar ci saranno anche altri premi come la Scarpa d’Oro, il Pallone d’Oro, il Guanto d’Oro, il Miglior Giovane e l’All-Star Team.

