Mondiali, l’Egitto supera l’Australia ai rigori e vola agli ottavi. Salah fa il "cucchiaio"

L’Egitto supera l’Australia 5-3 dopo i calci di rigore al Dallas Stadium di Arlington e approda agli ottavi di finale. Si tratta della prima vittoria dei Faraoni, in un turno ad eliminazione diretta dei Mondiali. Ora Salah e compagni attendono la vincente di Argentina-Capo Verde.Le due squadre danno vita ad un match molto equilibrato e senza grandi emozioni. Segna prima l’Egitto con un colpo di testa di Ashour al 13’. Il pareggio dell’Australia arriva grazie all’autogol di Hany. Poi calano i ritmi. Qualcosina in più a livello di manovra fanno i Faraoni vicinissimi al gol con Rabia, su cui Beach compie un autentico miracolo. Ai rigori per l’Australia sbagliano Souttar ed Herrington. L’Egitto è infallibile e passa il turno.

Sequenza rigori

Souttar (Australia) alto

Saber (Egitto) gol

Irvine (Australia) gol

Rabia (Egitto) gol

Mabil (Australia) gol

Salah (Egitto) gol

Herrington (Australia) traversa

Abdelmaguid (Egitto) gol

La partita

Gara senza grandi emozioni nel primo tempo. Si vede subito l’Australia con Volpato, il suo tiro dalla distanza si infrange sulla traversa. Al 13’ è l'Egitto a passare con un colpo di testa di Ashour sugli sviluppi di un calcio di punizione che lui stesso aveva calciato verso la porta. Per il resto tanta imprecisione, con le due squadre che non riescono a costruire nulla di rilevante. Nella ripresa l’Egitto ha subito l’occasione per raddoppiare. Marmoush viene lanciato in profondità ma davanti al portiere non inquadra nemmeno la porta. Al 55’ arriva il pareggio dell’Australia. Punizione calciata dal versante sinistro direttamente nel cuore dell'area. Alla fine la tocca Hany che di testa manda nella sua porta. Raggiunto il pareggio la gara si incanala sui binari dell’equilibrio. L’Egitto è più manovriero mentre l’Australia fa valere la sua fisicità. Al 93’ i Faraoni hanno la grande occasione per passare in vantaggio. Salah scodella una gran palla a centroarea dove Rabia irrompe di testa e colpisce a colpo sicuro. Beach fa un vero miracolo alzando sopra alla traversa. Si va ai supplementari.

Al 93’ si vede l’Egitto. Palla in area per Marmoush che riesce a fare la sponda con un gran tocco per Salah. Il suo tiro finisce alto. Ora la stanchezza comincia a farsi sentire e i ritmi calano. L’Australia si è messa sulla difensiva mentre l’Egitto sembra averne di più. Al 109’ Attia ci prova dalla lunga distanza, rasoterra deviato che per poco non inganna Beach. Il portiere si stava già tuffando dall'altra parte e si ritrova il pallone tra le braccia. L’Australia cambia il portiere, entra Ryan, specialista dagli undici metri, al posto di Beach. Si va ai rigori.

Il tabellino

AUSTRALIA (3-4-2-1) - Beach (119’ Ryan); Circati, Souttar, Herrington; Bos (46’ Trewin), O'Neill (91’ Okon), Irvine, Behich; Volpato (74’ Hrustic), Metcalfe (91’ Mabil); Irankunda (74’ Touré). Ct: Tony Popovic

EGITTO (4-4-2) - Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez (80’ Trezeguet); Ashour, Fathy (67’ Abdelmaguid), Attia (121’ Saber), Marmoush (106’ Abdelkarim); Ziko (67’ Hassan), Salah. Ct: Hossam Hassan

Marcatori: Ashour (E) 13’, Hany (E) 55’ (autorete)

Ammoniti: Hassan (E), Yasser (E)

Arbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)