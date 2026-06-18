Mondiali, terna arbitrale tutta al femminile: Tori Penso riscrive la storia

Riflettori puntati sulla terna arbitrale. Oggi pomeriggio (giovedì, ore 18) a dirigere l’incontro tra Repubblica Ceca e Sudafrica – squadre impegnate già nel secondo match del loro Mondiale – sarà l’americana Tori Penso, coadiuvata da Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, anche loro statunitensi. Per la prima volta nella storia, anche l’addetta al Var sarà una donna: si tratta di Tatiana Guzman, dal Nicaragua, unica donna presente nel gruppo dei video match officials. Quasi certamente non sarà la sola partita diretta da una donna: tra i potenziali direttori di gara c’è infatti anche la messicana Katia Itzel Garcia. Oltre a loro, ci sono poi quattro donne nella squadra arbitrale come assistenti e ufficiali VAR: nel complesso ci sono quindi sei donne su 170 ufficiali di gara selezionati dalla Fifa. Facile immaginare che nelle prossime edizioni la percentuale salirà ancora.

Non sarà comunque la prima volta assoluta che un match della rassegna iridata verrà diretto da un fischietto ‘rosa’: nel 2022, in Qatar, fu infatti Stephanie Frappart ad arbitrare Germania-Costa Rica, insieme alle assistenti Neuza Back e Karen Diaz. La Frappart era già stata impiegata come quarto ufficiale di gara in occasione del pareggio tra Messico e Polonia nel primo turno del Gruppo C, diventando così la prima donna a ricoprire tale ruolo in una Coppa del Mondo maschile.

Tornando a Tori Penso, ha 39 anni, è originaria della Florida ed è considerata una delle migliori arbitre al mondo, avendo al suo attivo varie direzioni di gara anche nel campionato statunitense.

Nel 2023 ha diretto la finale del Mondiale femminile tra Spagna e Inghilterra, uno degli incarichi più prestigiosi dell’intero panorama arbitrale: con la convocazione a questi Mondiali, è diventata la prima donna statunitense a essere selezionata come arbitra principale in un Mondiale maschile.