Il Monza non si ferma più: passa anche a Bologna con un gol di Donati

Il Monza non smette di sorprendere e piazza un bel colpo in casa del Bologna, conquistando la terza vittoria esterna consecutiva.

Al Dall'Ara finisce 1-0 grazie al gol di Giulio Donati nel corso del primo tempo. Con questo successo la squadra di Palladino sale al nono posto in classifica a 29 punti, raggiungendo proprio i felsinei, costretti a un passo indietro dopo le due vittorie consecutive contro Spezia e Fiorentina. Ottavo risultato utile di fila in campionato per i brianzoli, che restano anche l’unica squadra della Serie A a non avere perso nel 2023. Tredici i punti raccolti nell'anno solare: soltanto Napoli, Atalanta e Roma hanno fatto meglio nel parziale (a 13 anche l’Inter).

La partita

Tanto equilibrio e poche emozioni in avvio, poi al 25° la sfida si sblocca in favore dei brianzoli: Sensi lancia in verticale Petagna, bravo a sfondare in area non trovando però il tempo per la battuta a rete, ma sul rimpallo dopo l'uscita di Skorupski la sfera arriva a Donati che a porta semivuota mette dentro l'1-0 ospite. La reazione emiliana sta tutta in una conclusione da fuori di Orsolini, respinta in qualche modo con la spalla da Sensi (check del Var senza conseguenze), poi a ridosso dell'intervallo è il Monza a sprecare una buona opportunità per il raddoppio: Petagna prova a sfruttare un errore di Sosa partendo in contropiede, ma non riesce ad arrivare fino in fondo ignorando anche Caprari tutto solo a sinistra.

Nella ripresa la squadra di Motta non dà la sensazione di riuscire a cambiare ritmo, al 52' comunque Orsolini ci prova con un mancino dal limite bloccato da Di Gregorio. Il numero 7 rossoblu è senza dubbio il più pericoloso dei suoi e al 72' ritenta la fortuna con un altro tiro velenoso, potente ma fuori dallo specchio della porta. Nel finale si fa rivedere anche il Monza, prima con un tentativo di Rovella dalla distanza, poi con una conclusione di Ranocchia, entrambi deviati in corner da Skorupski. All'ultimo respiro il Bologna crea una palla gol clamorosa per il pareggio, ma Di Gregorio è provvidenziale a neutralizzare il pericolo dopo una mischia furibonda.

Le reazioni

"Sono contento per la vittoria e per il gol di Donati, che ha sempre mostrato cosa significa essere un professionista. Il Monza ha dimostrato di esser maturato e penso che adesso possiamo alzare un pò l'asticella e non pensare solo alla salvezza". Questo il commento rilasciato da Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria conquistata al Dall'Ara. "E' stata una gara combattuta contro un'ottima squadra come il Bologna e allenata da un Thiago Motta che sta dimostrando tutto il suo valore - ha infine concluso l'allenatore del Monza -. Abbiamo giocato una gara sporca che ha richiesto grande cuore e sono estremamente soddisfatto della prestazione messa in campo dai miei ragazzi. Forse la classifica ci permette di guardare un pò oltre la salvezza e credo che questi ultimi tre mesi possano dire tanto rispetto al nostro valore".

"Oggi ci è mancato il gol. Il Monza si è chiuso bene dopo il vantaggio ma noi non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni. Dobbiamo migliorare, ma questo è il calcio e dobbiamo accettare anche questo genere di situazioni". Così Thiago Motta, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta casalinga rimediata in casa con il Monza. Il tecnico poi risponde così a chi gli chiedeva del nervosismo notato sulla panchina rossoblu durante la gara. "Quella di oggi è una sconfitta che fa male perchè abbiamo giocato bene ma senza riuscire a fare quello che dovevamo. C'è stato un pò di nervosismo per alcuni episodi, come il tocco di mani di Sensi in area che per me era rigore" , ha aggiunto.

Il tabellino

BOLOGNA - Skorupski 6; Cambiaso 5.5, Posch 5.5, Sosa 6, Lykogiannis 6; Dominguez 5.5 (77' Moro 6), Schouten 5.5 (77' Medel 6); Orsolini 6, Aebischer 5.5 (65' Arnautovic 5.5), Kyriakopoulos 5 (65' Barrow 5.5); Ferguson 5. A disposizione: De Silvestri, Pyyhtia, Soriano, Bardi, Ravaglia. Allenatore: Thiago Motta 5.5

MONZA - Di Gregorio 6.5; Marlon 6 (80' Caldirola 6), Pablo Marì 6, Izzo 5.5; Donati 7 (57' Birindelli 6), Sensi 6.5 (58' Machin 6), Rovella 6, Ciurria 6; Pessina 5.5 (80' Ranocchia 6); Caprari 6, Petagna 6.5 (68' Mota 6). In panchina: Carboni, Antov, D'Alessandro, Colpani, Valoti, Barberis, Gytkjær, Sorrentino, Cragno. Allenatore: Raffaele Palladino 7

Marcatori: Donati (M) 25'

Ammoniti: Izzo(M), Marlon (M), Pessina (M), Arnautovic (B), Birindelli (M)

Arbitro: Luca Zufferli di Udine 6

Stadio: Renato Dall'Ara (Bologna)