Colpo Monza a Verona: Colombo (doppietta) e Caldirola fanno volare Palladino

Il Monza passa 3-1 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona, nel lunch match della domenica, valido per l'undicesima giornata di Serie A.

Nel primo tempo giocano meglio i brianzoli vicini al gol con un palo di Pablo Marì. L'Hellas risponde con Duda, la sua conclusione finisce sulla traversa. La squadra di Palladino trova il vantaggio al 39' con Lorenzo Colombo, che finalizza un contropiede innescato da Colpani. Nella ripresa i gialloblù hanno una buona reazione e vanno vicini al pareggio con Bonazzoli. Nel momento di maggiore difficoltà per il Monza, ancora Colombo trova il jolly con un gran tiro dalla distanza. La partita si accende nel finale, Luca Caldirola firma il tris di testa sugli sviluppi di un corner. Poi è Folorunsho, con la deviazione di Pablo Marì a segnare il gol della bandiera veronese.

Con questa vittoria la squadra di Raffaele Palladino si porta all'ottavo posto con 16 punti. Restano fermi a 8 punti i gialloblù, alla terza sconfitta consecutiva. Prossimo turno Genoa-Hellas Verona (10 novembre 20.45) e Monza-Torino (11 novembre 20.45.)

La partita

Baroni sceglie Bonazzoli e Lazovic liberi di svariare dietro Djuric. In mediana Duda e Folorunsho, sugli esterni Faraoni e Doig. Difesa a tre Magnani, Dawidowicz e Terracciano. Tra i pali Montipò.

Palladino risponde con Vignato e Colpani in appoggio a Colombo. A centrocampo Gagliardini e Pessina, sulle fasce Ciurria e Kyriakopoulos. A destra torna D'Ambrosio accanto a Pablo Marì e Caldirola. In porta Di Gregorio.

Primo tempo

Il Monza parte subito forte. All'8' Colombo gira e calcia col sinistro con Montipò che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner Pablo Marì scheggia il palo esterno. L'Hellas si fa vedere alla mezz'ora, Duda va alla conclusione dal limite con un tiro a giro, palla sulla traversa. Al 39' assolo di Colpani che salta anche Montipò e, da posizione defilata, calcia prendendo solo l'esterno della rete. Passano due minuti e i brianzoli trovano il vantaggio. Bellissima ripartenza avviata da Colombo, rifinita da Colpani e chiusa dall'attaccante scuola Milan, abile ad eludere la chiusura di Terracciano e a beffare Montipò in uscita con uno scavetto.

Secondo tempo

I padroni di casa provano la reazione immediata. Al 47' sponda di Lazovic per Bonazzoli, che da buonissima posizione spara alto sopra la traversa. I gialloblù aumentano la pressione e un colpo di testa di Djuric sibila il palo. Al 63' ci prova Terracciano dalla lunga distanza ma Di Gregorio non si fa sorprendere. Al 73' arriva il raddoppio brianzolo. Ancora Colombo salta un paio di uomini rientrando sul sinistro e fa partire un tiro potente sul secondo palo, sul quale Montipò non può arrivare. All'84' sugli sviluppi di un corner, interviene di testa Caldirola, che batte Magnani sul duello aereo e mette alle spalle di Montipò. I veneti non si arrendono. All'86' sfrutta un pallone arrivato a centro area e lo mette alle spalle di Di Gregorio, complice la deviazione di Pablo Marì. L'ultima occasione è sui piedi del neo entrato Ngonge, conclusione da fuori e palla di poco alta. Il Monza può festeggiare una vittoria importantissima.

Il tabellino

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Magnani, Dawidowicz (30' Hien), Terracciano; Faraoni (75' Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Doig (46' Hongla); Lazovic (65' Ngonge), Bonazzoli (75' Bonazzoli), Djuric. Allenatore: Marco Baroni

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (59' Ciurria), Pessina, Gagliardini (86' Akpa Akpro), Kyriakopoulos; Colpani (66' Bondo), Vignato (66' V.Carboni); Colombo (85' Dany Mota). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Colombo (M) 41' e 73', Caldirola (M) 84', Folorunsho (HV) 86'

Ammoniti: D'Ambrosio (M), Colombo (M), Faraoni (HV)

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)