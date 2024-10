"Morata cittadino di Corbetta". La gaffe del sindaco e la replica di Alvaro: "Vado via"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vicenda che ha dell'incredibile, quella capitata nelle ultime ore ad Alvaro Morata, il cui arrivo nel comune di Corbetta (Milano) è stato annunciato in pompa magna sui social dal sindaco Marco Ballarini, che ha violato la riservatezza auspicata dall'attaccante del Milan, già costretto a cambiare casa per tutelare la sua privacy e quella dei figli. Il fatto è che non solo il primo cittadino non si è scusato per l'accaduto, ma ha anzi salutato ironicamente il centravanti con una storia in cui allo stemma dell'Inter, di cui è tifosissimo, si è aggiunto un beffardo "ciao ciao".

Tutto nasce da un post caricato da Ballarini sul suo profilo social, in cui è particolarmente attivo: utilizzando la foto con cui Morata si è presentato ai tifosi del Milan con la sua nuova maglia numero 7, il sindaco ha sostituito il cognome dell'attaccante con la scritta "Corbetta", co me a voler sottolineare il "nuovo acquisto" del comune da lui amministrato. "Alvaro Morata è di Corbetta, here we go!", si legge su Instagram. "No non è un pesce d'aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città" , aggiunge ancora il primo cittadino.

E non basta, dato che la notizia viene diffusa, sempre dal sindaco, in un ulteriore video pubblicato sui social. "Ufficiale, Alvaro Morata nuovo cittadino di Corbetta, here we are zio pera" , annuncia il sindaco con evidente soddisfazione. "Siamo felici di dare il benvenuto ad Alvaro Morata, che ha preso una bellissima casa a Corbetta ed è nostro nuovo concittadino, quindi gli diamo il benvenuto e lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi a Corbetta".

Una pubblicità inattesa e non particolarmente gradita al numero 7 rossonero, che ha replicato in modo piccato, spiegando i motivi per cui si vede ora costretto ad andare via. "Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy" , ironizza l'attaccante spagnolo. "Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini" , conclude con amarezza Morata.