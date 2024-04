Napoli-Roma 0-0: gara bloccata al Maradona | DIRETTA

Il Napoli sfida la Roma al Maradona, nella sfida valida per il 35° turno di Serie A. La squadra di Calzona deve riprendere a fare punti se vuole evitare di restare clamorosamente fuori dall’Europa, dopo le ultime deludenti prestazioni. Dall'altra parte invece i giallorossi, reduci dalla vittoria all'ultimo secondo a Udine, cercano la seconda vittoria in quattro giorni per tenere a distanza l’Atalanta in chiave Champions. Il match sarà trasmesso su DAZN e Sky Sport. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Ambrosini. Su Sky le voci saranno quelle di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

La partita

20' - Quando attaccano gli azzurri sono pericolosi. Politano in area per Di Lorenzo, l'uscita di Svilar è tempestiva

10' - Ancora pericoloso Osimhen, che conclude sfruttando un suggerimento da destra di Politano. La difesa giallorossa si rifugia in angolo

7' - Il Napoli risponde con Osimhen. Il nigeriano calcia ma viene murato alla grande da Ndicka

6' - Prima occasione per i giallorossi. Sugli sviluppi di un corner Pellegrini raccoglie la sponda di Mancini. Il suo colpo di testa finisce sopra la traversa

1' - Partiti

Calzona ritrova Rrahmani e Mario Rui dopo la squalifica, ma a sinistra gioca Olivera. Fuori Zielinski per una lesione muscolare: chance per Cajuste, preferito a Traoré. Fiducia a Juan Jesus in difesa, solito tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

De Rossi senza gli squalificati Llorente e Paredes e gli infortunati Lukaku e Smalling. Torna titolare Ndicka dopo il malore di Udine. Fasce affidate a Kristensen e Spinazzola, con Celik, Karsdorp e Angelino in panchina. Bove mezzala, Cristante in regia, Azmoun titolare, inizialmente fuori invece Abraham.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

ROMA (4-3-3) - Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Simona Sozza (Seregno)