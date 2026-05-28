Napoli, cambia tutto: arriva Allegri. Pronto un biennale

Nonostante siamo appena all’inizio di una finestra di calciomercato che si preannuncia animatissima, la successione di Antonio Conte al Napoli potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni. Secondo diverse fonti vicine alla presidenza partenopea, Aurelio de Laurentiis avrebbe deciso di tornare sull’obiettivo originale ed affidare la guida dei campani a Massimiliano Allegri. La mossa arriva dopo che, nelle ultime ore, era sembrato certo un accordo con Vincenzo Italiano, che si è appena liberato dal Bologna ma, alla fine, il numero uno del Napoli avrebbe preferito l’esperienza del tecnico livornese. Un ultimo colpo di scena che ha già causato parecchi mal di pancia tra la tifoseria azzurra, non particolarmente impressionata dall’orribile finale di stagione del Milan.

Allegri si schermisce

La fretta di chiudere al più presto la questione allenatore sarebbe dovuta alla volontà di Aurelio de Laurentiis di chiudere le trattative prima della sua partenza per gli Stati Uniti nella prossima settimana. I contatti con Allegri sono di lunga data, visto che il suo nome era già stato fatto l’anno scorso, quando il rapporto con Conte si era deteriorato: AdL stima la sua carriera e la sua esperienza in ambito europeo, vero tallone d’Achille di Conte. Si parla di un principio d’accordo per un biennale con uno stipendio importante, 5 milioni all’anno, cifra più importante rispetto ai tre milioni con bonus concordati con Italiano. La notizia dell’imminente accordo è stata riferita al diretto interessato nel pomeriggio di giovedì, quando si trovava a Pescara per il premio dedicato al suo maestro Giovanni Galeone, scomparso lo scorso novembre. Allegri ha preferito parlare di lui e del rapporto che aveva con la città abruzzese: “È stata una giornata meravigliosa, Pescara ha dimostrato quanto voleva bene a quest'uomo. Era un precursore, mi ha insegnato a essere scanzonato e non perdere mai l'incoscienza che ha contraddistinto la sua carriera".

Quando i colleghi di Sky Sport gli hanno chiesto di confermare le tante voci che lo vedono vicinissimo all’accordo col Napoli, Allegri si schermisce: “Fossi in voi, toglierei la notizia”. Inevitabile che il tecnico parli del finale di stagione e dell’esonero da parte del Milan: quando gli chiedono come avrebbe reagito Galeone alla notizia, dice che “Mi avrebbe rimproverato di sicuro su qualcosa, ma avremmo anche sorriso insieme, come facevamo spesso. Un anno fa mi disse "che non ti venga voglia di smettere", sei ancora giovane. Porto sempre dentro di me un grande ricordo di lui, è mancato troppo presto". Se quasi tutti gli esperti di mercato sembrano sicuri che la panchina del Napoli andrà proprio al tecnico labronico, al momento niente sembra sicuro. Possibile che quello che viene dato come certo oggi si trasformi nel giro di poche ore. A questo punto, forse è meglio aspettare le comunicazioni ufficiali prima di sbilanciarsi.

Italiano risolve il contratto col Bologna

Poco dopo che si era diffusa la notizia di un accordo quasi siglato col Napoli da parte di Allegri, il Bologna ha comunicato tramite i propri profili social che il rapporto con Vincenzo Italiano è giunto alla fine un anno prima della scadenza naturale del contratto. Il comunicato parla di “risoluzione consensuale del contratto” dopo che il tecnico avrebbe comunicato al club di “ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura”. La società felsinea “ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

La risoluzione del rapporto con il Bologna era considerato uno dei possibili intoppi per il passaggio dell’ex tecnico viola al Napoli ma ora la situazione sembra cambiata nel giro di poche ore. I contatti tra Italiano ed il club campano sono stati confermati da più fonti, il che lascia ancora aperta la possibilità di un accordo dell’ultimo momento, nel caso qualcosa dovesse andare storto nelle trattative in corso tra Allegri ed il Milan per liberare il tecnico e consentirgli, quindi, di firmare con i partenopei. Se, invece, il matrimonio tra il livornese ed i campani dovesse andare davvero in porto, Italiano dovrebbe trovare in fretta un’altra panchina.

Considerato il buon lavoro fatto a Bologna, non mancheranno certo i pretendenti ma gli incarichi più importanti e prestigiosi potrebbero sistemarsi in fretta. Il rischio di rimanere con il cerino in mano non è trascurabile.