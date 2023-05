Social, vip e squadre: tutte le reazioni allo scudetto del Napoli

Il Napoli è Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Gli azzurri hanno conquistato matematicamente lo scudetto grazie al pareggio in trasferta con l'Udinese (1-1), con cinque giornate d'anticipo sulla fine del campionato.

Per le strade di Napoli e in ogni angolo della provincia è subito iniziata la grande festa con migliaia di persone a festeggiare per le strade. La gioia è esplosa anche sui social. Il primo tweet è del club partenopeo "Il sogno ora è realtà: Napoli torna Campione". Ecco quanto si legge sul profilo Twitter del Napoli. Scopriamo le altre reazioni.

I complimenti degli altri club

"Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci". .. Lo scrive ironicamente la Juventus su Twitter chiudendo la frase con una risata, via emoticon. E poi ancora il club bianconero: "Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!".

"Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto". Con questo tweet l'Inter fa i complimenti agli azzurri campioni d'Italia e, in particolare, a Luciano Spalletti ex allenatore nerazzurro e oggi campione con il Napoli.

"Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato". Il Milan, che ha eliminato il Napoli ai quarti di finale della Champions League, si è complimentato così, via Twitter, con gli azzurri per la vittoria del titolo di campione d'Italia.

"Complimenti al Ssc Napoli per lo scudetto". Così la Lazio su Twitter. "Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano!". L'Empoli ha celebrato così, su Twitter, il titolo di campione d'Italia ottenuto dal Napoli del suo ex allenatore Luciano Spalletti.

"Senza se e senza ma. Complimenti al Napoli. Oltre ad aver vinto il campionato, avete fatto vedere un gran bel gioco. Non sempre le due cose si uniscono in questo sport". Così l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, Claudio Marchisio, dopo il trionfo del Napoli, oggi campione d'Italia per la terza volta nella sua storia.

"Congratulazioni Napoli, hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri, protagonisti di un campionato straordinario, ha suscitato grande interesse e forti emozioni in tutto il mondo". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si unisce al coro di complimenti per la squadra di Spalletti, che ha riportato a Napoli lo scudetto dopo 33 anni. "I miei complimenti vanno ai calciatori, a mister Spalletti - continua Gravina - allo staff tecnico e alla società, perché tutti insieme sono riusciti a vincere giocando bene e mantenendo l'equilibrio tra costi e ricavi" .

Le reazioni dei politici

"Napoli campione". È il tweet con cui il ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano festeggia lo scudetto, il terzo, vento dal Napoli pubblicando una foto con il fondo azzurro, con uno scudetto tricolore e un grande 3 in risalto.

"Onore al Napoli campione d'Italia e complimenti a Luciano Spalletti. Il materasso di Castelvolturno ha portato bene". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

"Complimenti al Napoli, da milanista devo dire che squadra e città questo Scudetto l'hanno strameritato. Sacrosanto festeggiare, mi auguro con ragionevolezza e senza troppi casini". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

"Sono fiero di questa città con un cuore enorme e una grandissima civiltà. È una delle giornate più belle del Napoli e un grande riconoscimento per i napoletani che si trovano qui e anche per quelli che stanno fuori. Mi auguro di vederli qui a festeggiare". Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ai microfoni di Dazn dopo la conquista dello scudetto.

"Applausi al Napoli, ha meritato la vittoria sul campo, lo merita una città che ha diritto a una grande gioia". Così su Twitter Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato

"Complimenti al Napoli, bravi gli Azzurri. Vincono i napoletani, vince la città. Ora godetevelo, ballate, cantate, abbracciatevi (con voi fa festa anche la mia goccia di sangue napoletana)". Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

"La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è un risultato sportivo straordinario che passa alla storia del calcio italiano. È un riconoscimento per una squadra e un allenatore che hanno dimostrato sul campo una assoluta eccellenza. Facciamo a tutti loro i nostri complimenti. È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio. È un motivo di orgoglio e in qualche modo di riscatto per Napoli e per il Sud e per i tanti nostri concittadini che ci guardano da ogni parte del mondo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, su Facebook, dopo la vittoria del Napoli del terzo scudetto.

"Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l'inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano". Lo scrive in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Artisti e Vip

" Questo scudetto è un ulteriore fascio di luce che illumina questa città già illuminata. E' ben diverso da quello della fine degli anni '80, quando la città era in ginocchio e distrutta. Ora viviamo un momento in cui Napoli è già consapevole di essere una grande capitale del Sud e d'Europa, con tutte le luci e le ombre, ma anche in possesso di una storia, architettura, archeologia e cultura che non sono seconde a nessuno ". Lo dice all'AGI lo scrittore Maurizio De Giovanni.

"Abbiamo aspettato trentatrè anni, abbiamo vinto lo scudetto. Siamo i campioni d'Italia. Bene, ma soprattutto mi auguro che la gente di Napoli festeggi nel modo più sano possibile, perché questa deve rimanere una festa. Facciamo vedere al mondo intero quanto è bella la città e come sappiamo festeggiare. Io sono contento: trentatrè anni abbiamo aspettato, grazie Diego, perchè c'è pure la mano sua". Così Gigi D'Alessio ha salutato a Rai Radio Live Napoli e a Rai Radio Tutta Italiana il Napoli campione d'Italia.