Il Napoli cade a sorpresa: la Fiorentina cala il tris al Maradona

Il Napoli cade a sorpresa (1-3) al Maradona contro la Fiorentina, nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A.

Nel primo tempo parte meglio la squadra di Italiano, in vantaggio al 7' grazie al gol di Josip Brekalo, lesto a ribadire in rete con un diagonale preciso un palo di Martinez Quarta. All'ultimo minuto di recupero Victor Osimhen pareggia su rigore. Nella ripresa è Giacomo Bonaventura a rompere l'equilibrio al 63' dopo un batti e ribatti in area. Nel recupero è Il neo entrato Nico Gonzalez a chiudere i conti per il tris finale.

I campioni d'Italia falliscono un'occasione ghiotta per rilanciarsi in classifica e vengono sconfitti per la seconda volta davanti al proprio pubblico. Poco incisivo in attacco e troppo lungo tra i reparti il Napoli visto questa sera. L'infortunio nel primo tempo di Anguissa (al suo posto entra Raspadori) fa varare Garcia verso il 4-2-3-1 ma la squadra resta per tutta la partita in balìa della Fiorentina, dimostrando di trovarsi ancora una volta in una fase di transizione tra la gestione Spalletti e il nuovo corso con il tecnico francese.

Grandissima prova della Fiorentina che comanda sempre la partita al netto di alcuni errori difensivi. I viola danno sempre la sensazione di potere essere pericolosi quando attaccano, una mentalità che premia con i tre punti la squadra di Italiano. Nel Napoli il migliore è Osimhen, l'ultimo ad arrendersi, ancora incerto Meret che prende un gol sotto le gambe. Nei toscani il migliore è Bonaventura, faro della squadra, da rivedere Parisi bravo quando si propone ma il suo errore sul rigore è davvero imperdonabile.

Con questa vittoria i viola si portano a 17 punti e agganciano la Juve, il Napoli resta a 14 a sette di distanza dal Milan capolista. Prossimo turno Hellas Verona-Napoli (21 ottobre ore 15.00) e Fiorentina-Empoli (23 ottobre ore 20.45).

La partita

Garcia si affida ai titolarissimi. In difesa Olivera preferito a Mario Rui. Completano la retroguardia Østigard e Natan. In porta Meret. A centrocampo c'è Lobotka in regia, ai suoi lati Anguissa e Zielinski. Tridente d'attacco fomrato Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Italiano sceglie Ikoné al posto di Nico Gonzalez. Il centravanti è Nzola, alle sue spalle agiranno Ikoné e Brekalo. In mediana Arthur e Duncan. In difesa Parisi preferito a Biraghi, centrali Milenkovic e Martinez Quarta, a destra Kayode. Tra i pali Terracciano.

Primo tempo

Si parte subito a ritmi altissimi. La prima occasione è viola. Al 5' punizione di Bonaventura, torre di Milenkovic, splendida rovesciata di Martinez Quarta, Osimhen salva sulla linea. Sul capovolgimento di fronte, Kvaratskhelia corre sulla sinistra e serve Politano. Si sovrappone Di Lorenzo, il destro violento del capitano va di poco sopra la traversa. Al 7' la squadra di Italiano passa in vantaggio. Ancora Martinez Quarta in proiezione offensiva devia di coscia sul palo un traversone di Bonaventura, Brekalo da posizione defilata beffa Meret con un diagonale preciso. Al 22' gol annullato al Napoli. Azione convulsa in area viola, mette in rete Osimhen ma Olivera era in posizione di fuorigioco. Gli azzurri insistono. Al 28' conclusione potente di Lobotka dal limite, respinge con i pugni Terracciano. Si fa male Anguissa, al suo posto Raspadori. Allo scadere il Napoli trova il pareggio. Retropassaggio corto sciagurato di Parisi, Terracciano è costretto a stendere Osimhen. L'arbitro assegna il rigore. Si incarica della battuta Osimhen che non sbaglia e porta il Napoli sull'1-1.

Secondo tempo

I viola sono subiti pericolosi. Gran palla in verticale di Bonaventura per Nzola che aspetta Ikoné e lo serve. L'ex Lille colpisce il palo esterno. Al 59' gli azzurri vanno vicinissimi al vantaggio. Altra ingenuità della Fiorentina che su una rimessa laterale all'indietro serve Osimhen, che clamorosamente spara su Terracciano. Al 63' la squadra Italiano va di nuovo in vantaggio. Inserimento centrale di Bonaventura che intercetta un pallone non controllato da Olivera e fredda Meret. Entra Nico Gonzalez al posto di Brekalo. Garcia si gioca tutte le carte con Simeone e Lindstrom al posto di Osimhen e Zielinski. All'85' colpo di testa di Simeone, mette sopra la traversa Terracciano. In pieno recupero i viola chiudono la partita. Ripartenza micidiale degli ospiti: Parisi alza la testa e serve al centro Nico Gonzalez a segno col destro sull'uscita di Meret.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Olivera; Anguissa (31' Raspadori), Lobotka (76' Gaetano), Zielinski (76' Lindstrom); Politano (58' Cajuste), Osimhen (76' Simeone), Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode (83' Kayode), Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (83' Infantino), Duncan (83' Mandragora); Ikoné (88' Comuzzo), Bonaventura, Brekalo (73' Nico Gonzalez); Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Brekalo (F) 7', Osimhen (N) rigore 45+5', Bonaventura (F) 63', Nico Gonzalez (F) 90+3'

Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Simeone (N), Cajuste (N)

Arbitro: Federico La Penna (Roma)