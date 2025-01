Napoli, Conte: "Kvaratskhelia ha chiesto la cessione". Ecco chi può sostituirlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonio Conte choc durante la conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Verona di Paolo Zanetti: "Kvaratskhelia ha chiesto la cessione, ho parlato con il ragazzo che me lo ha confermato. Sono deluso, non sono riuscito a convincerlo del nostro progetto, ma ora faccio un passo indietro. Non posso costringere nessuno a rimanere, se non dovesse partire non sarà per mia volontà", la precisazione del tecnico leccese che ha di fatto messo alle corde l'attaccante georgiano. Il classe 2001 era già stato vicino all'addio in estate ma l'intermediazione di Conte era servita per riportare, almeno in apparenza, la serenità. Il rinnovo di contratto, però, non è mai arivato e la voglia di Kvara di lasciare Napoli si è fatta sempre maggiore.

Conte duro

L'ex allenatore di Inter e Juventus ha poi ammesso: "Non amo dire bugie. Stiamo parlando di un calciatore importante e che quest'estate quando ho parlato con il presidente ho chiesto come certezza tecnica. Ho preteso che alcuni giocatori venissero confermati e Khvicha era uno di questi, considerando che l'intenzione del giocatore era di essere ceduto e non era l'unico. Sei mesi fa il lavoro che ho dovuto fare è stato cercare di convincere i giocatori per me fondamentali a rimanere, ma in tanti volevano prendere altre strade. Oggi sono contenti di restare e sposare questo progetto. Sono deluso perché non sono stato così incisivo nel convincere le parti ad andare avanti insieme e ora devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. L'ho già fatto quest'estate. La situazione la risolvano il club, il giocatore e il suo entourage. Io non pongo alcun veto alla sua cessione ora, l'ho fatto quest'estate perché pensavo di convincere il ragazzo del progetto, ma non ci sono riuscito. Khvicha non è disponibile contro il Verona".

Chi al suo posto?

Khvicha Kvaratskhelia è stato un giocatore fondamentale nella conquista dello scudetto, nella stagione 2022-2023 con 43 presenze e 14 reti stagionali in tutte le competizioni, 12 solo in campionato. Finora, in due anni e mezzo, il georgiano ha messo a segno 30 reti e 107 presenze ma la sua avventura all'ombra del Vesuvio si interromperà entro il 31 gennaio, ma solo se arriverà un'offerta adeguata che soddisfi le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il Psg è da tempo sul calciatore ma il numero uno del club partenopeo non scende sotto gli 80 milioni di euro. Conte ha messo di fronte alle proprie responsabilità il ragazzo ma in conferenza stampa ha poi dichiarato di non aver ancora pensato al sostituto: "Sinceramente è una cosa troppo fresca ed è un fulmine a ciel sereno. Io sono concentrato sul Verona e voglio trasferirla anche ai ragazzi perché la cosa più importante sono i tre punti contro i gialloblù. Valutazioni non sono state fatte perché a oggi Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, poi vedremo" .

Per sostituire Kvara ci sono diversi nomi anche se il più papabile sembra essere

quello diche non ha mai ingranato a Liverpool nonostante il gol siglato proprio oggi in FA Cup contro l’Accrington. Attenzione anche a Edon Zhegrova attaccante kosovaro classe 1999 del Lille.