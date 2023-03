Napoli-Eintracht, chi gioca stasera e dove vederla

Notte di Champions, notte che può significare un passo dentro a una storia che non c'è mai stata. Il Napoli prova a scriverla stasera, nel ritorno degli ottavi contro l'Eintracht Francoforte, per accedere ai quarti di finale. Sarebbe la prima volta assoluta per il club. Si ripartirà dal robusto 0-2 dell'andata, ma occhio a sottovalutare i tedeschi che, in fondo, non hanno nulla da perdere. Spalletti l'ha detto chiaramente: "Stiamo facendo una stagione fantastica, ma sappiamo che la qualificazione è divisa al 50%". Se i suoi ce la faranno, avremo dopo molti anni tre italiane tra le prime otto del calcio che conta nel vecchio continente.

Napoli - Eintracht, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Ostigard, Olivera, Bereszynski, Ndombele, Elmas, Gaetano, Lozano, Simeone. Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano, Kim.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borré. Allenatore: Glasner. A disposizione: Ramaj, Horz, Smolcic, Hasebe, Touré, Lenz, Chandler, Knauff, Alidou, Alario. Indisponibili: Dina Edimbe, Lindstrom. Squalificati: Kolo Muani. Diffidati: Hasebe, Jakic, Smolcic.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Gli intrecci tattici

Spalletti schiera ovviamente i suoi due astri più lucenti, Kvara e Osimhen, accompagnandoli con l'effervescente Politano. Poi dentro la formazione tipo, da Lobotka a Zielinski, scendendo a ritroso per i vari Kim e Di Lorenzo. Difesa a tre per l'Eintracht, che proverà ad allargare il campo con gli esterni a tutta fascia per servire Borré, scortato dalle mezze punte Gotze e Kamada, con quest'ultimo probabilmente avanzato di qualche metro. Probabile che i tedeschi lascino dirigere il traffico al Napoli per poi schermare con un folto centrocampo e ripartire rapidi. Il Francoforte sa proporre un'intensità che mette a reddito con le giocate dei singoli. Servirà tagliare i rifornimenti alla fonte, sporcando il lavoro dei trequartisti. L'Eintracht dovrà però anche provare a sbilanciarsi: situazione che potrà determinare uno contro uno sanguinosi per la loro retroguardia.

Dove vederla

Il match di questa sera (ore 21.00) sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video, sia in tv che in streaming su pc o tablet. Una partita, dunque, visibile soltanto per gli abbonati.