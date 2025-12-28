Napoli forza Hojlund: l’undici di Conte stende 2-0 la Cremonese e insegue il Milan

l Napoli chiude il 2025 portandosi a casa una netta vittoria contro la Cremonese e riprendendosi il secondo posto in classifica. Antonio Conte schiera lo stesso undici visto nella finale di Supercoppa contro il Bologna ma stavolta non è David Neres a consegnare i tre punti ai campani. A garantire la vittoria ai partenopei è il cinismo sotto porta di Rasmus Hojlund che converte in due reti le due occasioni create dal Napoli nel primo tempo. La Cremonese prova con coraggio a riaprire la partita ma, in un secondo tempo molto combattuto, non riesce a trovare il varco giusto per riaprire la gara. Alla fine a sorridere sono i campioni d’Italia che tornano ad un punto dalla capolista Milan: all’Inter di Chivu il compito di ristabilire le distanze nel big match della domenica in quel di Bergamo.

Doppietta Hojlund ma la Cremonese c’è

Il Napoli arriva allo Zini con il morale a mille dopo il trionfo in Supercoppa ma il fatto che Conte ripresenti la stessa formazione vista a Riad è prova provata di quanto i partenopei non vogliano sottovalutare la Cremonese. Nicola decide di schierare l’inedita coppia di avanti Sanabria-Vardy nel suo 3-5-2 con l’inglese a caccia del gol 150 nei massimi campionati europei. Appena il signor Mariani dà il via alla partita, il Napoli si riversa con regolarità nella metà campo dei grigiorossi, che hanno subito grossi problemi a contenere l’entusiasmo degli ospiti. Nonostante il netto predominio in quanto al possesso palla, Audero è raramente chiamato in causa: più pericolosi i padroni di casa, prima con un cross di Zerbin liberato dalla difesa, poi con un destro da fuori di Terracciano che non inganna Milinkovic-Savic.

Partita decisamente più equilibrata ora, con il Napoli che trova però il vantaggio in maniera molto casuale. Il cross di Politano arriva a Spinazzola, il cui tiro è rimpallato da un difensore proprio sui piedi di Hojlund: Audero è ingannato dalla deviazione e non può niente sul piattone preciso del danese, che porta in vantaggio il Napoli. La reazione della Cremonese è furente e per poco l’undici di Nicola non trova il pareggio: sulla punizione dalla sinistra di Pezzella, la difesa azzurra si dimentica completamente di Bianchetti che colpisce di controbalzo, facendo schizzare la sfera poco sopra la traversa.

Poco dopo ci vuole un’uscita perfetta di Milinkovic-Savic per evitare che il lancio dalle retrovie fornisca a Vardy un’occasione perfetta per pareggiare i conti. La partita si riaccende di colpo al 24’ con un contropiede fulmineo per parte: prima Politano semina il panico nella difesa e mette un gran pallone per Hojlund che si libera in qualche modo di Baschirotto per esser bloccato dall’uscita di Audero, poi sul rovesciamento di fronte, ottimo pallone in area per Sanabria che, però, non trova spazio per il tiro. Polemiche tre minuti dopo quando l’ex Zerbin, dopo una bella iniziativa personale, si ritrova a terra dopo un contatto con un difensore: Mariani segnala in maniera plateale che, per lui, è tutto regolare, scatenando i fischi dello Zini.

Buon momento della Cremonese con un cross che mette Payero in posizione ideale per colpire: il suo tiro a botta sicura viene però respinto dalla difesa. Se Nicola è furibondo per il rigore negato, il Napoli riesce ad alzare il baricentro e fornire un altro ottimo pallone ad Hojlund. Il danese riceve un preciso lancio lungo del portiere, si libera di Baschirotto ma il suo controllo non è perfetto: Audero capisce tutto ed abbranca il pallone a terra. Il finale del primo tempo è dominato dagli ospiti che prima si rendono pericolosi un paio di volte con Neres, poi con un tiro di Di Lorenzo deviato in angolo. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 45’ con il solito Hojlund: cross preciso di Politano, tocco sporco di McTominay che serve un gran pallone al danese che è ancora implacabile.

Napoli in controllo, Cremonese sfortunata

Al rientro dagli spogliatoi Conte decide di far riposare Spinazzola, inserendo al suo posto lo spagnolo Gutierrez ma il primo tiro in porta è dell’ottimo Politano che, dopo un buon primo tempo, prova ad impegnare Audero. La Cremonese prova ad aumentare il ritmo ma non riesce ad impensierire la retroguardia partenopea: tutt’altra storia quando il Napoli si rovescia in avanti come al 50’, quando McTominay fornisce un gran pallone ad Hojlund che, però, prende solo la rete esterna. Conte opera un altro cambio richiamando in panchina Elmas per dare quasi un tempo a Noa Lang ma la Cremonese è sempre più propositiva, costringendo il Napoli a difendersi.

Interessante al 55’ il contropiede di Vardy che fornisce un bel cross al centro per Sanabria: Milinkovic-Savic è ancora attento e sventa il pericolo in uscita bassa. Tre minuti dopo flipper in area grigiorossa con un pallone che, dopo esser stato toccato prima da Hojlund e poi da Neres vede la deviazione pericolosa di Terracciano che sfiora l’autogol. La Cremonese si rende pericolosissima al 63’, quando Vardy mette a lato di un niente un bel cross di Zerbin: poco dopo sono i due nuovi entrati Johnsen e Moumbagna a seminare il panico nella difesa partenopea fino a quando McTominay spazza via ogni pericolo.

Partita comunque piacevole, con occasioni da entrambe i lati: se al 67’ il colpo di testa di Rrahmani finisce per poco sul fondo, un errore di Juan Jesus fornisce un pallone d’oro a Payero che, però, spara altissimo da buona posizione. Al 71’ lancio perfetto di Hojlund per Neres che sembra in grado di seminare Baschirotto ma viene ripreso prima che riesca a tirare in porta: Conte decide che può bastare così e richiama il brasiliano, inserendo Buongiorno per difendere la vittoria. Il Napoli sfiora il tris quando Audero respinge il tiro insidioso di McTominay proprio sui piedi di Hojlund ma il danese viene ostacolato da Lang e spreca l’occasione di completare la tripletta personale.

Mentre il centravanti napoletano prova ad ingannare Audero dalla distanza, Nicola si gioca il tutto per tutto inserendo Bonazzoli e Bondo per provare a riaprire la partita ma la Cremonese non sembra in grado di trovare il modo di scardinare l’attenta retroguardia del Napoli. All’86’ Scott McTominay vede un varco e fa partire una cannonata dalla lunga distanza che costringe Audero ad una parata spettacolare per negare allo scozzese la soddisfazione personale. Conte decide di offrire una passerella finale ad Hojlund e Politano, forse i migliori in campo per dare qualche minuto a Mazzocchi e Lucca ma questa partita ha detto tutto quel che doveva dire. Allo Zini vince 2-0 il Napoli che si porta ad un punto dalla capolista Milan in attesa del risultato del big match di Bergamo tra Inter e Atalanta.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (77’ Bonazzoli), Baschirotto, Bianchetti (82’ Floriani); Barbieri (60’ Johnsen), Payero, Grassi (77’ Bondo), Zerbin, Pezzella; Sanabria (60’ Moumbagna), Vardy. Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (89’ Mazzocchi), McTominay, Lobotka, Spinazzola (46’ Gutierrez); Neres (73’ Buongiorno), Hojlund (89’ Lucca), Elmas (51’ Lang). Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: 12’, 45’ Hojlund (N)

Ammoniti: 34’ Juan Jesus (N), 45+3’ McTominay (N), 58’ Barbieri (C), 84’ Bonazzoli (C)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)