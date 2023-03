Napoli inarrestabile: Torino travolto 4-0 in casa. Scudetto sempre più vicino

Il Napoli di Luciano Spalletti è un vero e proprio rullo compressore e questa ennesima vittoria, la 23esima in campionato in 27 giornate, avvicina sempre di più gli azzurri a un meritatissimo scudetto. Anche il Torino di Ivan Juric è finito sotto le grinfie dei partenopei che si sono imposti con un netto 4-0 frutto delle reti di Osimhen, autore di una doppietta e sempre più capocannoniere della Serie A, Kvaratshelia e Ndombelè. Napoli in scioltezza fin dalle prime battute e padrone del campo anche contro una squadra ostica come il Torino che in casa è sempre una delle più dure da affrontare in campionato.

Gli uomini di Luciano Spalletti stanno riuscendo in qualcosa di incredibile, vincere e rendere tutto facile, "normale". Con questo successo i partenopei salgono a quota 71 punti in classifica a più 21 sull'Inter di Simone Inzaghi seconda che giocherà questa sera il derby d'Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri che si augura le venga tolta la penalizzazione di 15 punti legata al caso plusvalenze (ma bisognerà attendere il 19 aprile e non prima). La verità è che il Napoli ha creato un solco incredibile già a metà stagione con le concorrenti che non hanno saputo tenere minimamente il passo di una compagine che si avvia a riportare uno scudetto a Napoli a distanza di 33 anni dall'ultima volta.

La cronaca della partita

Dopo 5' di studio, il Napoli rompe gli indugi e la sblocca al 9' con il solito Osimhen su assist di Zielinski. Il nigeriano svetta di testa su corner e infila il 20esimo stagionale in campionato. Gli azzurri continuano a premere ma al 23' Sanabria fa tremare Meret colpendo il palo. Al 34' Kvaratskhelia entra in contatto con Linetty che, in ritardo, stende il georgiano. Dagli undici metri è lo stesso fantasista del Napoli a realizzare con una conclusione centrale. Al 38' Osimhen impegna un grande Milinkovic-Savic che si rifugia in angolo e il primo tempo finisce sul 2-0 per gli azzurri.

Nella ripresa il Napoli cala subito il tris con Osimhen che raccoglie il grande assist di Olivera e di testa, ancora una volta, segna il 21esimo gol in campionato. Al 68' ecco servito il poker con il neo entrato Ndombelé che raccoglie l'assist di Kvara per depositare in rete (grande lavoro in avvio di azione del solito Osimhen a sradicare la sfera dai piedi a Schuurs).

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (54' Djidji), Schuurs, Rodriguez; Singo (74' Aina), Ricci, Linetty (54' Ilici), Vojvoda (54' Buongiorno); Vlasic (85' Seck) Radonjic; Sanabria. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani (72' Ostigard), Olivera; Anguissa, Lobotka (85' Gaetano), Zielinski (66' Ndombelé); Lozano (65' Elmas), Osimhen (72' Simeone), Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

Marcatori: 9' e 51' Osimhen (N), 35' Kvaratskhelia (N), 68' Ndombelé (N)

Ammoniti: Gravillon, Ndombelé