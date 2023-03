Napoli, paura in vista della partita Italia-Inghilterra: tifosi d'oltremanica sotto controllo

Aria tesa a Napoli in vista dell’incontro di calcio fra Italia e Inghilterra fissato per giovedì 23 marzo allo stadio Maradona, valido per le qualificazioni agli Europei. Dopo gli scontri i tifosi del Francoforte, adesso si attendono ben duemilacinquecento tifosi inglesi fra le strade della città partenopea. La paura di moltissimi cittadini e dell’amministrazione locale e regionale è che fra questi ci possano essere pure dei tifosi del West Ham. La squadra inglese ha una storica rivalità con il Napoli e la possibilità che gli accaniti tifosi del club londinese possano creare disordini per le vie di Napoli è più concreta che mai.

Previsti tutti i controlli

La Questura di Napoli si sta già preparando e ha concordato con il Viminale l'invio di ulteriori militari con l'obiettivo di monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di problemi, assicurando a tutti i tifosi la possibilità di godersi il match e ai cittadini di poter uscire tranquillamente di casa. Proprio questa mattina si è svolto il Comitato provinciale Ordine e Sicurezza, fra i molti punti all’ordine del giorno si è discusso anche dei controlli in vista della partita della Nazionale italiana a Napoli.

Degli autobus scorteranno i tifosi inglesi

Sulla questione è intervenuto prontamente Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il quale ha ricordato ai presenti che i biglietti venduti per il settore ospite saranno tra i 2.400 e i 2.500, e che i tifosi d’Oltremanica arriveranno "in ordine più sparso, alcuni con dei charter o voli di linea, altri in maniera differenziata". Ai tifosi inglesi saranno messi a disposizione una ventina di autobus che partiranno dalla Stazione Marittima e arriveranno allo stadio Maradona. I tifosi inglesi però non saranno vincolati da questo servizio offerto in sinergia con la prefettura campana, potranno anche arrivare allo stadio con propri mezzi e seguendo il percorso che preferiscono di più.

Collaborazione con la polizia inglese

Domani, mercoledì 22 marzo, avverrà una riunione strategica con la polizia inglese. Durante la conferenza di stampa di questa mattina tenutasi in prefettura il vicequestore Riccardo Caccianini ha spiegato ai presenti che l'attenzione è alta molto alta dopo gli episodi con i tifosi del Francoforte. La cosa che preoccupa è la possibile presenza a Napoli dei tifosi del West Ham, che sono storicamente rivali di quelli del Napoli. "Analizzeremo il tutto e disporremmo le forze dell'ordine di conseguenza – ha detto Caccianini –, la situazione è in evoluzione minuto per minuto”.

Corse straordinarie della metro a fine match

Napoli si prepara anche ad affrontare la mole di tifosi italiani che arriveranno da tutta la penisola. Proprio per questo l’amministrazione locale ha deciso - in via del tutto eccezionale - di aggiungere due corse straordinarie che partiranno dalla metro linea due dopo la partita.