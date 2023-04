Napoli, quando può arrivare lo scudetto? Tutte le combinazioni e le date

Il Napoli ha le mani sullo Scudetto. La vittoria sulla Juventus, con il gol di Raspadori allo scadere, dopo la sconfitta della Lazio contro il Torino mette in cassaforte la conquista del tricolore, il terzo della storia del club partenopeo.

Alla squadra di Luciano Spalletti mancano 5 punti per essere Campione d'Italia matematicamente. La Lazio - anche vincendole tutte - potrebbe salire al massimo a quota 82 punti. Contando solo sui suoi risultati, gli azzurri potrebbero, dunque, vincere lo scudetto con l'Udinese alla 33ª giornata. La festa può esserci già fra una settimana. Scopriamo perché.

Può essere campione il 30 aprile

La prima data utile per la festa scudetto è domenica 30 aprile. Arriverà il titolo solo se Osimhen e compagni, prima, vinceranno il derby di sabato 29 aprile contro la Salernitana. A quel punto può festeggiare domenica 30 a pranzo guardando Inter-Lazio: se la Lazio non vince, la squadra di Spalletti è campione, con sei turni da giocare. Non è possibile invece festeggiare il 29 aprile, bisognerà attendere comunque il risultato della Lazio a San Siro. Non sarà scudetto, inoltre, se il Napoli pareggia e la Lazio perde: andrebbe a +18 a sei giornate dalla fine, ci sarebbe ancora la possibilità di andare allo spareggio (per il primo posto non contano più gli scontri diretti).

Le altre ipotesi

Se non arriverà domenica, lo scudetto slitterà solo di pochi giorni. Gli azzurri giocheranno martedì 2 maggio, in anticipo: se battono Salernitana e Udinese, e la Lazio vince a San Siro con l'Inter, la certezza matematica arriverà appunto la sera del 2 maggio. Possibile anche un'altra combinazione: se il Napoli pareggia con la Salernitana, e la Lazio perde con l'Inter, basterebbe un pari a Udine a Spalletti. Il Napoli può festeggiare davanti alla tv anche mercoledì sera, 3 maggio, guardando Lazio-Sassuolo.

Ad esempio, se conquista 3 o 4 punti fra Salernitana e Udinese, ma la Lazio dopo aver vinto con l'Inter a San Siro non batte il Sassuolo. Oppure se il Napoli fa due pareggi ma la Lazio: 1) vince a San Siro e perde con il Sassuolo; 2) pareggia con l'Inter ma non batte gli emiliani. Quando si giocherà in casa con la Fiorentina, il 7 maggio, il Napoli avrà già in tasca lo scudetto matematico, quasi certamente. In quel turno, la Lazio gioca di sabato, il 6 maggio, a San Siro con il Milan. E dunque anche in questo caso ulteriore il Napoli può vincere lo scudetto in albergo. Ipotesi: gli azzurri non fanno più di 4 punti fra Salernitana e Udinese, la Lazio batte Inter e Sassuolo, ma non vince contro il Milan nell'anticipo e dà così lo scudetto matematico alla squadra di Spalletti.

Il calendario

32ª giornata

Napoli-Salernitana (sabato 29 aprile, ore 15.00)

Le inseguitrici: Inter-Lazio, Bologna-Juventus e Roma-Milan

33ª giornata

Udinese-Napoli (martedì 2 maggio, ore 20.45)

Le inseguitrici: Juventus-Lecce, Lazio-Sassuolo e Monza-Roma

34ª giornata

Napoli-Fiorentina (domenica 7 maggio, ore 18.00)

Le inseguitrici: Milan-Lazio, Atalanta-Juventus e Roma-Inter