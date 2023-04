Napoli-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli ospita la Salernitana, domenica 30 aprile allo stadio Maradona alle ore 15.00, nel match valido per la 32 giornata di Serie A. La partita che può valere lo Scudetto, con sei giornate d'anticipo, sarà tramessa in diretta su DAZN.

Inizialmente in programma sabato alle ore 15.00, la calendarizzazione del derby campano ha creato un vero caso, risolto poi dalla Lega con la decisione di disputare il match il giorno successivo alle ore 15.00 per questioni di ordine pubblico. La vittoria dello Scudetto dipenderà però dal risultato di Inter-Lazio, in programma lo stesso giorno alle 12.30. La mancata vittoria della squadra di Sarri darebbe agli azzurri un match point, difficile da fallire in un Maradona, sold out e pazzo di entusiasmo. Tutto lascia pensare che domenica pomeriggio possa esserci la grande festa per la conquista del tricolore. I granata guidata da Paulo Sousa, vista la nota rivalità che divide le due tifoserie, faranno di tutto per rovinare una vittoria annunciata. All'andata, la partita del 21 gennaio scorso si concluse con la vittoria della squadra di Spalletti col risultato di 0-2 con gol di Di Lorenzo e Osimhen.

E si chest nunn'e' ammore

Ma nuje che campamme a ffa'



#ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/zap8CY7AI9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 28, 2023

Il momento delle squadre

Gli azzurri sono praticamente ad un passo dal traguardo. Dopo un cammino inarrestabile con ben 78 punti conquistati, devono battere la Salernitana, sperando che la Lazio non abbia espugnato San Siro, per cucirsi addosso il tricolore. Qualora non ci riuscisse al primo tentatico la squadra di Spalletti avrebbe un altro match point, giovedì 4 maggio al Dacia Arena contro l'Udinese di Sottil. Fino a questo punto Osimhen e compagni hanno conquistato 35 punti (11 V - 2 N - 2 P) fra le mura amiche con 33 gol fatti e 13 subiti. La vittoria allo scadere contro la Juventus, ha dato lo slancio per andarsi a prendere una vittoria attesa ben 33 anni.

Gara importante anche per la Salernitana. La squadra guidata da Paulo Sousa, reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 sul Sassuolo, vive un ottimo momento di forma con otto risultati utili consecutivi. Nonostante l'ultimo trend i granata non possono ancora dirsi sicuri della salvezza: con 33 punti, conservano sette lunghezze di vantaggio sull'Hellas Verona. Gli scaligeri impegnati in trasferta a Cremona potrebbero fare bottino pieno e coinvolgere nella bagarre salvezza anche i campani. Per motivi di classifica e anche per la grande rivalità con il Napoli, Candreva e compagni scenderanno in campo con l'obbiettivo dichiarato di portare via punti dal Maradona.

Le ultime dai campi

In casa Napoli, Spalletti rilancia Rrahmani al centro della difesa con Kim, da terzini poi agiranno Di Lorenzo e Olivera, tra i pali di Meret. A centrocampo, in regia Lobotka coadiuvato da Anguissa e Zielinski. Tridente d'attacco composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. In panchina si rivedrà il recuperato Simeone mentre resta difficile la convocazione di Politano che ancora lavora a parte per risolvere un problema alla caviglia.

Nei granata cerca posto Piatek, ma in attacco dal primo minuto dovrebbe esserci Dia con a sostegno Kastanos e Candreva. Sulla fascia destra spazio per Mazzocchi che ritroverebbe una maglia da titolare, dal lato opposto ci sarà Bradaric. In mezzo al campo conferma per Lassana Coulibaly e Vilhena. Ballottaggio poi in difesa tra Lovato e Troost-Ekong, ma il primo appare in pole per completare il reparto con Gyomber e Pirola. In porta Ochoa.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Juan Jesus, Bereszyinski, Ostigard, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Simeone, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Zielinski 65% - Elmas 35%

Squalificati: -

Indisponibili: Mario Rui, Politano

SALERNITANA (3-4-2-1) - Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Bronn, Lovato, Troost-Ekong, Sambia, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Iervolino, Bonazzoli, Botheim, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa

Ballottaggi: Lovato 55% - Troost Ekong 45%, Mazzocchi 60% - Piatek 40%

Squalificati: -

Indisponibili: Crnigoj, Fazio, Valencia

Diffidati: Bradaric, Gyomber, Vilhena, Piatek

Dove vedere la partita

Il derby tra Napoli e Salernitana sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, domenica 30 aprile alle ore 15.00. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzare console XBox e PlayStation, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box. Attivando Zona DAZN, inoltre, chi è abbonato a Sky e DAZN potrà vedere il match sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi ed Andrea Stramaccioni.