Il Napoli batte l'Empoli 1-0 e si riprende il primo posto in classifica

Il Napoli di Antonio Conte soffre tantissimo, soprattutto nel primo tempo, contro l'ottimo Empoli di Roberto D'Aversa ma alla fine vince per 1-0 grazie al rigore trasformato al minuto 62' da Kvicha Kvaratskhelia. Con questo successo gli azzurri salgono a quota 19 punti in classifica, a più tre sulla Juventus e più 5 su Milan e Inter, con i nerazzurri che questa sera saranno impegnati sul campo della Roma di Ivan Juric. La sfida del Castellani è stata equilibrata, non bella dal punto di vista dello spettacolo e decisa da un episodio ovvero il fallo, o presunto tale, di Anjorin su Politano al minuto 61'. Conte poco prima del rigore aveva sostituito uno spento e lezioso Lukaku con Giovanni Simeone che si è reso subito protagonista nella giocata che ha portato alla concessione del penalty.

Zero punti in classifica, ma buona prestazione per la squadra di D'Aversa che ancora una volta si conferma squadra arcigna, compatta e ben organizzata. Continua la marcia del Napoli che vince ancora una volta, la sesta volta in campionato a fronte di un pareggio contro la Juventus e una sconfitta alla prima giornata contro il Verona. I toscani, invece, restano a quota 10 punti ma se continueranno su questa strada, la salvezza non dovrebbe essere un problema in questa stagione.

La cronaca della partita

Dopo 10 minuti di equilibrio, la prima grande chance per colpire è dell'Empoli con Esposito che colpisce al volo su invito di Colombo: grandissima parata dell'ex Caprile che nega così un best gol all'ex Inter. Due minuti dopo ancora Caprile bravissimo sulla conclusione di Pezzella: con i piedi si rifugia in angolo. Al 19' ci prova ancora Esposito ma la sua conclusione è parata agevolmente dal numero uno dell'Empoli. Al 20' Spinazzola chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Gyasi. Al 21' il colpo di testa dell'ex della partita Di Lorenzo finisce alta, mentre al 26' Ismajli è provvidenziale nello sventare una potenziale palla gol per il Napoli.

Al 31' ultima grande chance della prima frazione, ancora una volta per l'Empoli, e per Esposito che è bravo in area di rigore a spostarsi la palla e a calciare sul palo lungo trovando ancora una volta la parata di Caprile. Nella ripresa dopo 15' di calma piatta, Conte sostituisce Lukaku con Simeone che diventa subito protagonista entrando a far parte dell'azione che porta al rigore per fallo di Anjorin su Politano. Dal dischetto Kvaratskhelia è glaciale e porta in avanti gli azzurri. Al 68' il Napoli sfiora il raddoppio con McTominay ma il suo tiro tutto potenza termina alto.

Il tabellino



EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (79' Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (79' Haas), Grassi (72' Solbakken), Fazzini (79' Ekong), Pezzella; Esposito, Colombo (86' Konate). Allenatore Roberto D'Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (60' Olivera); Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano (86' Mazzocchi), Lukaku (60' Simeone), Kvaratskhelia (77' Neres). Allenatore Antonio Conte

Marcatori: 62' Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Grassi (E), Anguissa (N), Di Lorenzo (E), Haas (E)

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)