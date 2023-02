Il Napoli sempre più in fuga: batte il Sassuolo e vola a +18

Il Napoli vince senza problemi (2-0) contro il Sassuolo e conquista altri tre punti, raggiungendo quota 62. La squadra di Luciano Spalletti si conferma un rullo compressore in campionato, anche nella trasferta del venerdì in Emilia, che precede la sfida di martedì in Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Succede tutto nel primo tempo. Gli azzurri trovano subito il vantaggio grazie ad una gemma di Khvicha Kvaratskhelia, inarrestabile palla al piede. Poco dopo arriva il raddoppio con il solito Victor Osimhen (netto però l'errore del portiere Consigli). Il Sassuolo ci prova ed è anche sfortunato. Il francese Laurentié prima colpisce un palo poi accorcia le distanze ma il Var richiama l'arbitro Colombo, valutando come attivo il fuorigioco di Defrel. Ad inizio ripresa Osimhen si divora il possibile tris. I partenopei mettono la gara in ghiaccio e gestiscono senza problemi. Grazie a questa vittoria gli azzurri volano a +18 sull'Inter, in attesa delle partite di sabato. Con lo scudetto praticamente già in tasca possono guardare agli impegni di Champions con grande fiducia.

La partita

Dionisi recupera Berardi solo per la panchina, sposta Bajrami in attacco e inserisce Matheus Henrique a centrocampo insieme a Maxime Lopez e Frattesi. Dall'altro lato Spalletti fa tre cambi rispetto alle ultime gare, uno per reparto: Olivera fa rifiatare Mario Rui, dentro Elmas al posto di Zielinski e in avanti la spunta Politano su Lozano.

Primo tempo

Sono gli azzurri che fanno la partita e passano in vantaggio già al 12' grazie ad un capolavoro di Kvaratskhelia. Il georgiano dopo aver saltato un paio di avversari punta Erlic al limite. Si sposta sul destro, esplode il tiro e non dà scampo a Consigli. Arriva subito la reazione dei neroverdi. Laurentié salta Di Lorenzo, converge al centro e calcia di destro, colpendo il palo. Ci prova ancora il Sassuolo. Al 20' Defrel incrocia la conclusione: palla di un soffio a lato. Passano pochi minuti e il Napoli pareggia il numero dei legni. Osimhen vince un duello con Ruan, mette a sedere Erlic e col mancino manda la sfera sul montante. Al 33' il raddoppio azzurro. Osimhen scappa tra i due centrali poi da posizione impossibile calcia, Consigli non copre bene il primo palo e prende il gol. Al 40' il Sassuolo trova il gol con Laurentié ma dopo la chiamata del Var l'arbitro annulla per un fuorigioco di Defrel.

Secondo tempo

Al 50' il Napoli sfiora il tris. Kvaratskhelia verticalizza subito per Osimhen. A tu per tu con Consigli stavolta il nigeriano d'esterno, mette a lato. I ritmi si abbassano dopo il primo tempo vivace. Il Sassuolo fatica a reagire e gli azzurri controllano la gara senza problemi. Comincia la girandola dei cambi. All'80 si fa vedere il Sassuolo. La conclusione a giro di Ceide finisce di poco larga. All'ultimo minuto di recupero Simeone segna il tris ma la rete è annullata per un fuorigioco di Lozano. Finisce così con gli azzurri sempre più padroni del campionato.

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique (79' Thorsvedt); Bajrami (78' Ceide), Defrel (57' Pinamonti), Laurienté. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Obiang, Harroui, D'Andrea, Berardi, Alvarez. Allenatore: Alessio Dionisi

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (78' Ndombélé), Lobotka, Elmas (85' Zerbin); Politano (58' Zielinski), Osimhen (85' Simeone), Kvaratskhelia (78' Lozano). A dispozione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Zedadka, Gaetano, Demme. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Kvaratskhelia (N) 12', Osimhen (N) 33'

Ammoniti: Laurentié (S), Elmas (N), Zielinski (N), Maxime Lopez (S)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Le parole di Spalletti

"È stata una grande prestazione. Ho visto tanta qualità nel possesso palla, superiore rispetto alle ultime uscite. Abbiamo fatto molto bene la riaggressione dopo che si perdeva palla". Queste le parole del tecnico di Certaldo, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria.

"I medici stanno approfondendo le condizioni di Osimhen, ma sembra solo un pò di stanchezza. È un giocatore che non sa risparmiarsi - ha poi aggiunto -. Siamo stati veloci e qualitativi, andando a creare diverse occasioni. Abbiamo sofferto un paio di volte contro una grande avversaria che gioca bene a calcio. Nella ripresa siamo rientrati molto bene. Abbiamo avuto più volte la possibilità di andare sul 3-0. È stata una prova matura".